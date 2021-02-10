به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان ظهر امروز چهارشنبه اظهار کرد: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بسیج جامعه پزشکی، سپاه حضرت، ولی‌عصر (عج) و همه دلسوزان این انقلاب طرح محرومیت‌زدایی حوزه سلامت را با محوریت پزشکی، دندانپزشکی و توان‌بخشی در شهرستان اهواز آغاز کردند.

وی با بیان اینکه طرح محرومیت‌زدایی امروز در منطقه منبع آب اهواز انجام شد، افزود: همکاران ما در مرکز بهداشت شرق اهواز، پایش‌های اولیه را انجام دادند و در منطقه منبع آب، کوی آل‌صافی و مناطق همجوار، الگویی را برای همکاری بین بخشی حوزه بهداشت، بسیج جامعه پزشکی و مؤسسه تأمین درمان بسیجیان طراحی کردند و در منطقه مستقر شدند.

وی گفت: در این طرح، خدمات درمانی و بهداشتی به مدت یک ماه از امروز تا ۲۲ اسفندماه به صورت رایگان ارائه می‌شود.

ابول نژادیان گفت: ویزیت اولیه انجام شده است و دستیاران تخصصی، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دندان‌پزشکان در منطقه مستقر هستند؛ همچنین مرکز بهداشت خوزستان نیز یونیت‌های سیار دندانپزشکی شامل سه دستگاه ایسوزو و یک اتوبوس آمبولانس دندانپزشکی را در منطقه مستقر کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بیان کرد: همه اقدامات لازم در حوزه دندانپزشکی را به مردم این منطقه ارائه خواهیم داد و اقدامات تکمیلی با نامه این همکاران به صورت رایگان در دانشکده دندانپزشکی ارائه خواهد شد.