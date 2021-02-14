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۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۲

فیروزآبادی در گفتگو با مهر خبر داد؛

تدابیر مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با اینترنت ماهواره ای

تدابیر مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با اینترنت ماهواره ای

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و گفت:برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری صورت داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است، اظهار داشت: به هر حال برای مواجهه با این فناوری راه حل های مختلفی وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم.

وی از برنامه ریزی برای مقررات گذاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، توسط کاربران در کشور خبر داد و گفت: از سوی دیگر برای شرکت‌هایی که نسبت به ارائه خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کنند باید مقررات تدوین شود. در همین حال باید یک سری مجوز صادر شود تا کسانی که می‌خواهند در کشور از طریق این شبکه‌های دسترسی فعالیت کنند حتماً اخذ مجوز کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: علاوه بر حوزه مقررات گذاری، برای آنکه حکمرانی فضای مجازی کشور دچار خدشه نشود، باید اقداماتی صورت گیرد. یک سلسله تدابیری را در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌ایم که از مهمترین این تدابیر، تقویت شبکه اینترنت ثابت کشور است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌کنیم که شبکه ثابت اینترنت کشور دچار نقص است و پاسخگو نیست. به همین دلیل بار بسیار سنگینی به شبکه موبایل کشور وارد شده است. لذا شبکه اینترنت ثابت باید توسعه پیدا کند.

وی گفت: ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری می‌طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم.

فیروزآبادی تاکید کرد: متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال‌های گذشته به دلیل نامناسب بودن مدل درآمدی و به دلایلی دیگر، توسعه مناسب پیدا نکرده و وزارت ارتباطات در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر است. در این حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت‌های FCP داریم و در بخشی از قسمت‌های شبکه، مانند کابل، شاهد انحصار هستیم. در این راستا یا باید انحصار شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد که با سرعت کافی، سرویس‌های لازم را ارائه دهد.

وی گفت: با این عدم توسعه، امنیت فضای مجازی کشور را در خطر می‌بینیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع را در مرکز ملی فضای مجازی در سطح کارشناسی جلو می بریم. به این معنی که در حال مذاکره با شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و سهامداران اصلی مخابرات که حتماً این سرمایه گذاری را در حوزه توسعه اینترنت ثابت انجام دهند. آنها هم به صورت ابتدایی و پایه‌ای پذیرفته‌اند این سرمایه گذاری باید انجام شود. اما متأسفانه در این حوزه با تأخیر مواجه هستیم. ما معتقدیم که باید در اسرع وقت این سرمایه گذاری صورت گیرد و شبکه دسترسی کشور توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: در کنار این تدابیر، توسعه شبکه موبایل نیز باید در دستور کار باشد که بتواند خدمات متنوع، ارزان‌تر و مناسب‌تری را در اختیار کاربران قرار دهد. در حوزه فضا نیز باید تدابیری انجام شود. در همین حال برای اینترنت ماهواره‌ای، در حوزه بین المللی نیز باید اقداماتی صورت گیرد تا بحث حاکمیت سرزمینی ما رعایت شود. برای این موارد متعدد، کار گروههای متعددی تشکیل شده و مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت قابل توجهی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص داده است.

کد مطلب 5144584

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    نظرات

    • سید میثم احمدی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      34 2
      پاسخ
      اینترنت داخلی نگید. بگید فیلترنت داخلی.
    • fred IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      3 35
      پاسخ
      بهتره بچه های باهوش مخابرات اینترنت ماهواری راه اندازی کنند و یا با استفاده از پهبادهاییکه انرژی خودشونو از نور خورشید میگیرند و میتوانند همیشه در اسمان باشند اینترنت رو به همه مردم ایران ایران ارائه بدنند و به دنیا دوباره ثابت کنند که هوش و ذکاوت ایرانی میتونه اینترنت رو با سرعت بیشتر و هزینه کمتر
      • احمد صداقت IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
        11 1
        از فرداش شروع به پارازیت روی فرکانس اون میکنن تا مردم بیشتری سرطان بگیرن. بعد آنقدر گرون هست که برای ما ممکن نیست. اشتراک خوندم یه جا 80 دلار در ماه هست و مودمش 200 تا 300 دلار میشه. اما سرعتش بسیار بالا بدون محدودیت دانلود هست. در کل بدرد مردم فقیر ایران نمیخوره.
    • وحید IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      20 2
      پاسخ
      صد هزار میلیارد تومان بودجه برای اینترنت ملی گذاشتن دود شد رفت با این اینترنت ماهواره ای
    • ناشناس IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      29 1
      پاسخ
      بلاخره مردم ایران طعم اینترنت واقعی رو خواهند چشید اینترنتی بدون فیلتر و محدودیت قطعا بهتر از اینترنت فعلی دیگه کم کم باید با شبکه فیلتر بار ملی خداحافظی کرد و به اینترنت جهانی پیوست
    • Alex IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      12 1
      پاسخ
      مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان
    • علی IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      12 0
      پاسخ
      متاسفم. یعنی انحصار طلبی تا چه حد. به قیمت محدودیت و خالی کردن جیب مردم . ارائه ی خدمات با کیفیت و سرعت پایین . حالا که پای رقیب در میونه برای حفظ مشتری میخوان ارتقا بدن . کاری که تا حالا میتونستن ولی نکردن. همه چیزمون همینجوریه . خودرو ساختمان و کالا و ... چون انحصاریه رقیب ندارن نیاز به ارتقا ندار
    • IR ۰۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      6 1
      پاسخ
      به زودی از شر دستگاه هایی که ضد مردم اینهمه سال تصمیم گرفتند راحت میشیم.

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