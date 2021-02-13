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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۳۵

واحد گازی شماره ۱۲ نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور پیوست

واحد گازی شماره ۱۲ نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور پیوست

واحد گازی شماره ۱۲ نیروگاه ری پس از اتمام تعمیرات اساسی، به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این واحد که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از اواخر آذرماه از مدار خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات اساسی و بازدید دوره‌ای دوباره به مدار تولید بازگشت.

بر این اساس، در طول تعمیرات اساسی و بازدید واحد شماره ۱۲ هیتاچی که ۵۵ روز به طول انجامید، اقداماتی از قبیل دمونتاژ تمامی قطعات توربوکمپرسور، تست‌های ژنراتور، تعویض پره‌های ثابت ردیف اول و دوم و پره‌های متحرک ردیف اول توربین، تعویض شرود سگمنت‌های ردیف اول توربین، تعویض یاتاقان‌های ژورنال و تراست، تست‌های غیر مخرب، دمونتاژ و تعویض قطعات محفظه احتراق، تعویض تمامی فیلترهای روغن و سوخت مایع و … توسط متخصصان نیروگاه ری انجام شد.

کد مطلب 5146007

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