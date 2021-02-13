واحد گازی شماره ۱۲ نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این واحد که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از اواخر آذرماه از مدار خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات اساسی و بازدید دوره‌ای دوباره به مدار تولید بازگشت.

بر این اساس، در طول تعمیرات اساسی و بازدید واحد شماره ۱۲ هیتاچی که ۵۵ روز به طول انجامید، اقداماتی از قبیل دمونتاژ تمامی قطعات توربوکمپرسور، تست‌های ژنراتور، تعویض پره‌های ثابت ردیف اول و دوم و پره‌های متحرک ردیف اول توربین، تعویض شرود سگمنت‌های ردیف اول توربین، تعویض یاتاقان‌های ژورنال و تراست، تست‌های غیر مخرب، دمونتاژ و تعویض قطعات محفظه احتراق، تعویض تمامی فیلترهای روغن و سوخت مایع و … توسط متخصصان نیروگاه ری انجام شد.