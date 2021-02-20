به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس در تشریح اهداف و ضرورت برگزاری همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس، گفت: فلسفه برگزاری این همایش بین‌المللی، انعکاس مظلومیت و حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه ملت بزرگ ایران به جوانان ایران و برخی از ملت‌های منطقه و جهان و همچنین زمینه‌سازی جهت پیگیری حقوقی و بین‌المللی مطالبات حقوقی جنگ تحمیلی و ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس از دولت تروریستی آمریکا است.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه این همایش به ابتکار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی برگزار می‌شود، به مأموریت این پژوهشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: دستیابی به مرجعیت علمی، مشارکت در نظریه‌پردازی و انجام پژوهش‌های سطح راهبردی برای تبیین واقعیت‌های راهبردی در خصوص ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی، انسانی هشت سال دفاع مقدس، نقش‌آفرینی در جبهه مقاومت، مقابله با تهدیدات امنیتی مسلحانه و غیرمسلحانه از جمله مأموریت‌های این پژوهشگاه است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر پیروزی قطعی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی خاطرنشان ساخت:

اگرچه دفاع مقدس با پیروزی قطعی و انکارناپذیر جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید و موجب شکل‌گیری مکتب مقاومت و تغییر هندسه قدرت در منطقه شد، اما خسارت و واقعیات تلخ در ذات هر جنگی نهفته است و جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز خسارت‌های فراوانی برای کشور، مردم و شهرهای ما به همراه داشته است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «چرا مردم آلمان و فرانسه نباید بدانند که دولت‌هایشان در ۸ سال جنگ علیه ملتی به نام ملت ایران چه کردند» تصریح کرد: این همایش نخستین رویداد علمی بین المللی است که به عملکرد حامیان منطقه‌ای و بین المللی در رابطه با تجاوز رژیم بعث صدام به جمهوری اسلامی ایران و حمایت کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه از صدام و تروریسم دولتی آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس می‌پردازد.

این فرمانده عالی دوران دفاع مقدس با تحلیل عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی حامی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی خاطرنشان ساخت: جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه ایران، طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم بود که با حمایت هر دو قدرت غرب و شرق و بیش از ۳۰ دولت اروپایی و عربی انجام گرفت.

سردار صفوی افزود: سازمان ملل متحد و شورای امنیت در جنگ تحمیلی رفتاری کاملاً مغایر با مسئولیت‌ها و منشور خود در پیش گرفتند و از رژیم بعث صدام حمایت کردند. رفتارهای دوگانه این سازمان و سایر نهادهای بین‌المللی نسبت به تجاوز رژیم بعث صدام علیه ایران و تجاوز به کویت در سال ۱۹۹۱ گویای تناقض و دوگانگی آشکار است.

وی با اشاره به عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای در جنگ تحمیلی تأکید کرد: حمایت‌های همه‌جانبه شورای همکاری خلیج فارس از جنگ علیه ایران و کمک‌های بلاعوض و وام‌های داده شده به رژیم بعث صدام که از مرز ۸۵ میلیارد دلار گذشت و بیشترین آن توسط کشورهای کویت و عربستان انجام شد، موجب افزایش خسارت‌ها به مردم و شهرهای ایران و طولانی شدن جنگ گردید.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی با اشاره به هزینه‌های انسانی جنگ تحمیلی گفت: در این جنگ حدود چهار میلیون نفر از استان‌های مرزی آواره شدند. موشک‌باران و بمباران حدود ۳۰ شهر بی‌دفاع ایران از جمله شهر مقاومت «دزفول» و بمباران شیمیایی شهر سردشت، ۵۲۰ هزار نفر جانباز، شهید و اسیر حاصل از این تجاوز، دو میلیون نفر از خانواده‌های ایرانی را با مشکلات فراوانی مواجه کرد که هنوز هم آثار آن باقی است.

وی افزود: جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه ایران، تنها جنگ و تجاوز رسمی نظامی در اواخر قرن بیستم بود که در آن آمریکا و شوروی سابق، دو قدرت شرق و غرب برآمده از پایان جنگ دوم جهانی و دوران جنگ سرد، از یک طرف جنگ آن هم دولت متجاوز یعنی رژیم بعث صدام، حمایت اطلاعاتی، تسلیحاتی، سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و حتی مشارکت نظامی کردند.

سردار صفوی با اشاره به نقش آمریکا در جنگ تحمیلی گفت: ایالات متحده آمریکا از سال ۱۳۶۵ به بعد با حمله به سکوهای نفتی و کشتی ایران، اسکورت کشتی‌های نفتی کویت و عربستان دو حامی بزرگ مالی و سیاسی عراق و حمله به هواپیمای مسافربری ایران به نفع رژیم بعث صدام وارد جنگ شد.

سردار صفوی با اشاره به نقش دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس در حمایت از صدام در جنگ علیه ملت ایران تصریح کرد: دولت‌های اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس، تجهیزات و مواد اولیه ساخت سلاح‌های شیمیایی حتی سیانور را در اختیار رژیم بعث صدام قرار دادند و به صورت آشکار تمامی مواد کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی(CWC) سازمان ملل را نقض کردند.

وی افزود: در نتیجه به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در شهرهای مرزی ایران همچون سردشت، آبادان و خرمشهر، هزاران نفر مجروح و شهید شدند و در طول دفاع مقدس خصوصاً از سال ۱۳۶۲ و عملیات خیبر تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، حدود ۵۰ هزار نفر ایرانی مجروح و مصدوم شیمیایی شدند که آثار آن در نسل آنها و از بین رفتن مزارع، نخلستان‌ها و محیط زیست ایران هنوز هم وجود دارد.

سرلشکر صفوی با اشاره به نقش حامیان صدام در جنگ تحمیلی خاطرنشان ساخت: وقتی نیازهای تسلیحاتی یک طرف درگیر جنگ به مقدار زیاد و در اسرع وقت تأمین شود و طرف دیگر در محاصره و تحریم تسلیحاتی اقتصادی قرار گیرد، این مصداق دخالت در جنگ است.

وی افزود: اگرچه صدام و رژیم بعث او که این جنایت و ظلم بزرگ را علیه ملت ایران رقم زدند به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند، اما دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حامی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی که داعیه حقوق بشر دارند، شریک جرم او محسوب می‌شوند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تأکید بر ضرورت پیگرد حقوقی تروریسم دولتی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی افزود: این موضوع به عنوان مطالبه ملت و دولت ایران، ملت‌های منطقه و جبهه مقاومت، محور کلیدی این همایش است که بدان پرداخته خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: برگزاری این همایش گام نخست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در این مسیر است و به فضل الهی ادامه کار را با ایجاد دبیرخانه دائمی این همایش در پژوهشگاه پیگیری خواهیم کرد.

سرلشکر صفوی در ادامه با تشریح جزئیات این همایش بین المللی افزود: این همایش یک روزه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار می‌شود. در این همایش چهار پنل تخصصی با موضوعات حقوق، مخاطرات سلامت انسانی، محیط زیست و علوم انسانی برگزار خواهد شد و اساتید داخلی و خارجی در این پنل ها مقاله‌های برتر را ارائه خواهند داد.

سردار صفوی با بیان اینکه دو تن از سران قوا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح و وزرای دولت در این همایش سخنرانی خواهند کرد گفت: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سعید نمکی وزیر بهداشت، محمد اسلامی وزیر راه، سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، سردار اشتری فرمانده ناجا، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه «به صورت حضوری» و دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی «به صورت مجازی» در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

وی با تأکید بر بُعد بین المللی این همایش افزود: اندیشمندانی از ۱۷ کشور جهان نیز به صورت حضوری و مجازی در این رویداد به سخنرانی و ارائه مقاله خواهند پرداخت.

سرلشکر صفوی در پایان از علاقمندان دعوت کرد با مراجعه به آدرس bonyad-defa.ir در روز سه شنبه مورخ پنجم اسفندماه این همایش را به صورت زنده دنبال کنند.