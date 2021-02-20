ارتش عراق ۲ عنصر تکفیری داعش را شناسایی و بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلسله عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی عملیات جدیدی را علیه تکفیریها در استان دیالی ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق در جریان عملیات مذکور مواضع تروریست‌های تکفیری در «جلولاء» را در هم کوبیدند. منابع امنیتی اعلام کردند که در این عملیات ۲ نفر از عناصر تکفیری شناسایی و بازداشت شدند.

مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که افراد بازداشت شده جزء تروریست‌های خطرناکی بودند که از مدت‌ها پیش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته بودند. این درحالی است که روز گذشته نیز نیروهای حشد شعبی طی عملیاتی در استان دیالی ۳ تکفیری را بازداشت کرده بودند.

پیش از این هم سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفته بود: نیروهای امنیتی عراق از ماه سپتامبر گذشته تاکنون سلسله عملیات‌های مختلفی را علیه تروریست‌های تکفیری در استان‌های مختلف ترتیب داده‌اند. در این عملیات‌ها ۱۷ سرکرده تکفیریها دستگیر شدند.