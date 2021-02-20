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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۱

تابستان ۲۰۲۱؛

واکسن استنشاقی کرونا وارد مرحله آزمایش بالینی می‌شود

واکسن استنشاقی کرونا وارد مرحله آزمایش بالینی می‌شود

محققان فنلاندی یک واکسن استنشاقی ویروس کرونا ابداع کرده‌اند که قرار است در تابستان امسال روی انسان آزمایش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آزمایش‌های یک واکسن استنشاقی کووید ۱۹ روی موش‌ها موفقیت‌آمیز بود و اکنون قرار است آزمایش‌های بالینی آن تابستان ۲۰۲۱ آغاز شود.

پروفسور «کال ساکسلا» از دانشگاه هلسینکی در فنلاند رهبری توسعه این واکسن را برعهده دارد. این واکسن بدون نیاز به سوزن به بدن افراد منتقل می‌شود.

دلیل انتخاب شیوه انتقال واکسن در این روش، موارد ایمونولوژیکی اعلام شده است. ساکسلا در این باره می‌گوید: ایجاد محافظت در برابر ویروس در غشای مخاطی همراه تاکید روی مسیر تنفسی و بینی است.

هدف واکسن فنلاندی آن است که ویروس کرونا را در مراحل اولیه متوقف کند تا فرد واکسینه شده، بیمار نشود و دیگران را مبتلا نکند. اگر این پروژه موفقیت‌آمیز باشد، نسبت به واکسن‌های دیگر روش بهتری است.

واکسن استنشاقی را می‌توان در دمای یخچال نگهداری کرد و همچنین هزینه تولید آن نیز ارزان است. یکی دیگر از مزایای محصول مذکور آن است که تنها یک دوز آن برای ایجاد ایمنی کافی است و نیازی به دوز یادآور نیست.

البته روش استنشاقی معایبی دارد زیرا در مقایسه با روش تزریقی، پزشکان کنترل اندکی بر میزان دوزی دارند که فرد دریافت می‌کند.

روشی که برای تولید واکسن فنلاندی به کار گرفته شده شباهت زیادی به متد شرکت‌های آسترازنکا و انستیتو گامالیا روسیه دارد. واکسن مذکور حاوی کد ژنتیک ویروس کرونا به شکل یک آدنوویروس بی آزار دارد. البته هنوز کارآمد واکسن روی انسان بررسی نشده است اما تست آن روی موش‌ها و همسترها موفقیت‌آمیز بوده است.

کد مطلب 5151650
شیوا سعیدی

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