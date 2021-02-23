به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر تلاش و پیگیری زیادی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در استان اجرا می‌شود.

وی اجرا و تکمیل طرح‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مسائل ضروری دانست و بیان کرد: ۳۷ پروژه اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری بیش از هفت هزار میلیارد تومان و ۹ هزار فرصت شغلی در استان در دست اجرا است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر اضافه کرد: برای سال آینده نیز ۳۲ پروژه اقتصاد مقاومتی با اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر وصول شده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها زمینه اشتغال دو هزار نفر در استان را فراهم خواهند کرد افزود: این پروژه‌ها در راستای تحقق اهداف مد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال آینده اجرا می‌شوند.