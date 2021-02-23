تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری ناشی از کرونا دغدغه متولیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر مصباح پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه برگزیدگان دوره تخصصی صداگذاری فیلم و فن بیان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اظهار کرد: امروزه یکی از مهم‌ترین وحشت‌های فعالان این حوزه تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری به دلیل همین تعطیلی‌ها و آسیب‌های مالی و اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دیدن فعالیت خوب تعدادی از مؤسسه‌های فرهنگی و هنری در استان گیلان با همه مشکلات مایه مسرت و خوشحالی مسئولان این حوزه است، افزود: فعالیت این مؤسسه با توجه به سابقه درخشان خود در حضور اساتید برجسته هنر دوبله و صدا گذاری همانند استاد خسروشاهی و چنگیز جلیلوند مایه مباهات برای استان گیلان است.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری این دوره‌های تخصصی زمینه شناسایی استعدادها و هنرمندان جوان گیلانی را فراهم خواهد کرد، گفت: گیلان همیشه در حوزه هنر سابقه درخشانی داشته است و حضور در این حوزه نیز می‌تواند بار دیگر نام گیلان را در سطح ملی بیان کند.

وی با تأکید بر اینکه هنرمندان جوان گیلانی برای اینکه در این عرصه ماندگار شوند باید خود واقعی خود باشند و از تقلید از دیگران بپرهیزند، اضافه کرد: ما نیز به عنوان متولیان حوزه هنر بتوانید حمایت‌های لازم را از فعالان و هنرمندان این عرصه داشته باشیم.

ضرورت تشکیل انجمن تخصصی گویندگان گیلان

در ادامه این مراسم ۱۲ نفر از برگزیدگان این دوره تخصصی با قرائت قطعه‌ای هنر گویندگی خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین برخی از برگزیدگان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از فعالان این رشته هنری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و معاونت هنری خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای صدور کارت گویندگی به عنوانی شناسنامه و مجوز فعالیت افراد برگزیده این دوره تخصصی شدند.

تشکیل انجمن تخصصی گویندگان استان گیلان که زمینه انسجام، تقویت و فعالیت بیشتر فعالان این عرصه را فراهم می‌کند نیز یکی دیگر از خواسته این افراد بود که با استقبال و حمایت مدیرکل و معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان قرار گرفت.