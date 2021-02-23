مشکل بیماران فقط با درمان رایگان حل نمی شود/توجه به سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از پروتکل‌های جدید مددکاری اجتماعی در نظام سلامت، سند کسب و کار فرم‌های مددکاری اجتماعی و معرفی برترین‌ها به مناسبت روز ملی- جهانی مددکاری، روز سه شنبه در وزارت بهداشت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشکر از زحمات مددکاران اجتماعی به سختی‌های این کار اشاره و اظهار کرد: در ایران به آموزش‌های اجتماعی آن طور که باید توجه نشده است.

وی مهم‌ترین نقیصه کشور را آموزش ناکافی دانست و گفت: از آنجایی که روند آموزش صحیح نیست، مشکلات متعددی به وجود می‌آید؛ فهم نسبت به مددکاری باید در همه رشته‌ها اعم از پزشکی وجود داشته باشد.

جان بابایی با تاکید بر اینکه متأسفانه به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، در حوزه مددکاری موفق عمل نکرده ایم، بیان کرد: به عنوان مثال زمانی که از سلامت روان صحبت می‌شود در مرحله نخست افراد باید اختلالات سلامت روان را شناخته و سپس درباره سلامت روان با آنها صحبت شود؛ ابتدا باید فهم موضوع در افراد ایجاد شود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: اگر بخواهیم اقدامی ریشه‌ای در کشور انجام دهیم باید به همه گروه‌های پزشکی فهم شناخت مشکلات بیماران را آموزش دهیم، با تصمیم یک پزشک ممکن است سرنوشت انسانی تغییر کند.

وی با بیان اینکه تنها رایگان کردن هزینه‌های درمان مشکل آنها را رفع نمی‌کند، بیان کرد: باید از نظر روحی هم بیماران را آماده کرد. زمانی که پزشکان همه این مؤلفه‌ها را نشناسند به خوبی نمی‌توانند روند درمان را طی کنند.

جان بابایی تصریح کرد: مدل‌های بین المللی مختلفی از درمان در دنیا وجود دارد اما باید بتوانیم همه مدل‌ها را با توجه به فرهنگ کشور خودمان استفاده و ملی کنیم. باید به دنبال شناسایی بزرگترین مشکل مردم در کشور باشیم، گاهی اوقات بیماری اولویت دوم خانواده محسوب می‌شود و اگر مسئولان اولویت اول آنها که مسائل اقتصادی است را رفع نکنند، حاضر به درمان نمی‌شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در فرهنگ ما گاهی اوقات افراد حاضرند جان خود را از دست بدهند اما خانواده آنها از نظر مالی در مضیقه نباشند به همین جهت باید ساختاری را برای این افراد در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از آموزش برای فهم صحیح دانش آموختگان نسبت به مسائل اجتماعی گفت: در ایران بیشتر از مسائل اجتماعی به موضوعات سیاسی پرداخته می‌شود، هرچند ایرادی ندارد اما باید عقب افتادگی موجود در فهم موضوعات اجتماعی را رفع کنیم.

جان بابایی ادامه داد: متأسفانه در شناخت مفاهیم قرآن دچار عقب افتادگی هستیم، ما در استفاده از منابع دینی خود هم جفا کرده ایم؛ از ظرفیت دینی که تا این اندازه بضاعت معنوی در بحث انفاق دارد، به خوبی استفاده نکرده ایم.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه دریایی از ثروت در کشور وجود دارد که مسئولان برای بهره مندی از آنها باید تنها موانع قانونی را رفع کنند، خاطرنشان کرد: باید موضوعات را سیاست گذاری و جهت دهی کنیم. استفاده از ظرفیت مردمی در بالا رفتن فرهنگ جامعه هم بسیار مؤثر خواهد بود.