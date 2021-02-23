به گزارش خبرگزاری مهر، سونیا خضرایی طی نشستی که با حضور حشمت کوشکی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس و جمعی از مسئولان آن اداره کل برگزار شد، دستورالعمل‌های جدید ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: تعیین تصویب نهایی چند رسته شغلی، فراهم کردن مقدمات تشکیل شورای نیازسنجی آموزشی با حضور نهادهای بخش خصوصی مرتبط با رسته‌های اولویت دار، تعیین و تصویب نیازهای آموزشی رسته‌های شغلی با توجه به ظرفیت‌های خاص هر شهرستان، بررسی محتوا و استانداردهای آموزشی موجود در طرح تکاپو، تعیین و معرفی مربیان متخصص از بخش دولتی و خصوصی در محدوده رشته‌های مورد نیاز، تطبیق جدول نیازهای آموزشی رسته‌های در اولویت با استانداردهای فنی و حرفه‌ای و تهیه فرست نیازمندی‌های آموزشی از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خضرایی استان فارس را یکی از استان‌های پیشرو در زمینه اجرای طرح تکاپو دانسته و اذعان کرد: به دلیل ارتباط فکری بسیار خوبی که بین دست اندرکاران این طرح در سطح استان برقرار است، در آینده‌ای نزدیک شاهد نتایج مطلوبی از اجرای این طرح خواهیم بود.

وی هدف نهایی این طرح را ایجاد توسعه پایدار در سطح کشور بیان کرد.

در این نشست حشمت کوشکی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس نیز بیان کرد: توسعه پایدار شغلی بدون توسعه آموزش‌های مهارتی امری کاملاً محال است.

وی گفت: برای پیشبرد این طرح شورای راهبردی هر رسته شغلی و کمیته‌های شهرستانی باید به سرعت تشکیل شود تا با برگزاری جلسات منظم و گزارش دهی پیوسته بتوانیم این طرح بی نظیر را بیش از پیش عملیاتی نمائیم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس در پایان اعلام کرد: امکانات و ظرفیت‌های ما در شهرستان‌های مختلف استان فارس در اختیار اجرای این طرح مفید خواهد بود.