به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با همت هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز و با همکاری انجمن شطرنج فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و همچنین هیات شطرنج استان البرز به مناسبت دهه مبارک فجر در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

این مسابقه در هر دو بخش دختران و پسران در سایت lichess.org و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی (فیده) برگزار می‌شود. دیدارهای مقدماتی این رقابت‌ها ۸ اسفندماه آغاز می‌شود و دیدارهای نهایی هم ۱۵ اسفندماه برگزار می‌شود.

به نفرات برتر شرکت کننده در این مسابقات حکم و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.