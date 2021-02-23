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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۴۱

برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان برای اولین‌بار

برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان برای اولین‌بار

اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان سراسر کشور به میزبانی هیات ورزش های دانشگاهی استان البرز برگزار می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با همت هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز و با همکاری انجمن شطرنج فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و همچنین هیات شطرنج استان البرز به مناسبت دهه مبارک فجر در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

این مسابقه در هر دو بخش دختران و پسران در سایت lichess.org و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی (فیده) برگزار می‌شود. دیدارهای مقدماتی این رقابت‌ها ۸ اسفندماه آغاز می‌شود و دیدارهای نهایی هم ۱۵ اسفندماه برگزار می‌شود.

به نفرات برتر شرکت کننده در این مسابقات حکم و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 5154676

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