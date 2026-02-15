حملات رژیم صهیونیستی علیه شمال و جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع فلسطینی اعلام کردند که بامداد امروز یکشنبه دست کم ۹ فلسطینی در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه چادرهای آوارگان در شمال نوار غزه و بخش هایی از خان یونس در جنوب این باریکه به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، یک پهپاد اسرائیلی گروهی از فلسطینی‌ها و چادرهای آوارگان را در غرب منطقه الفالوجا در شمال نوار غزه زیر آتش گرفت. این حمله چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.

جنگنده های اشغالگران صهیونیست نیز چندین نوبت شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

علاوه بر این تخریب خانه های فلسطینی ها به دست نظامیان صهیونیست و تیراندازی به سمت آنها که نقض مفاد آتش بس است همچنان ادامه دارد.