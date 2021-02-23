امیر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ساخت نیم ضریح امیرالمؤمنین (ع) در صحن حضرت زهرا (س) خبر داد و اظهار کرد: کارگاه ساخت نیم‌ضریح امیرالمؤمنین (ع) در صحن حضرت زهرا (س) در روز چهارشنبه هم‌زمان با ولادت امام علی (ع) افتتاح و رونمایی اولیه از پروژه انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه ساخت نیم‌ضریح امام علی (ع) بیان کرد: هم‌اکنون بحث ساخت سازه چوبی تمام شده و برای ادامه روند کار و فعالیت‌هایی که قرار است بر روی چوب ضریح انجام شود، پروژه به کارگاه محمدشهر منتقل و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ تمام عملیات مرتبط با نیم ضریح به اتمام برسد و کارهای نصب آن انجام شود.

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز با اشاره به توانمندی‌هایی که در شهرستان محمد شهر وجود دارد، تصریح کرد: به واسطه اینکه محمدشهر از دوران دفاع مقدس و پس از آن فعال بوده؛ ساخت نیم ضریح امیرالمؤمنین (ع) به احترام شهدا محمدشهر و مدافعان حرم و خانواده شهدا، انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اینکه ساخت نیم‌ضریح حضرت زهرا (س) نیز پیش از این در محمدشهر انجام شده است، تصریح کرد: نکته مهم این است منابع مالی که در اینجا استفاده می‌شود، توسط خیرین و مردم تأمین شده و منبع دولتی و پول بیت‌المال در ساخت این نیم‌ضریح دخیل نیست.

رحمانی متذکر شد: با توجه به شیوع ویروس کرونا که امروزه علاوه بر درگیر شدن مردم در مسائل اقتصادی باعث شده تا از نظر روحی هم شرایط برای مردم مناسب و مساعد نباشد، امیدواریم با توسل به اهل بیت (ع) خیر و برکت انجام این کار به مردم استان و کشور برسد.