  1. استانها
  2. البرز
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۵۸

معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز خبر داد؛

آغاز ساخت نیم‌ضریح امیرالمؤمنین (ع) در البرز

آغاز ساخت نیم‌ضریح امیرالمؤمنین (ع) در البرز

کرج - معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز از ساخت نیم‌ضریح امیرالمؤمنین (ع) در این استان خبر داد.

امیر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ساخت نیم ضریح امیرالمؤمنین (ع) در صحن حضرت زهرا (س) خبر داد و اظهار کرد: کارگاه ساخت نیم‌ضریح امیرالمؤمنین (ع) در صحن حضرت زهرا (س) در روز چهارشنبه هم‌زمان با ولادت امام علی (ع) افتتاح و رونمایی اولیه از پروژه انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه ساخت نیم‌ضریح امام علی (ع) بیان کرد: هم‌اکنون بحث ساخت سازه چوبی تمام شده و برای ادامه روند کار و فعالیت‌هایی که قرار است بر روی چوب ضریح انجام شود، پروژه به کارگاه محمدشهر منتقل و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ تمام عملیات مرتبط با نیم ضریح به اتمام برسد و کارهای نصب آن انجام شود.

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز با اشاره به توانمندی‌هایی که در شهرستان محمد شهر وجود دارد، تصریح کرد: به واسطه اینکه محمدشهر از دوران دفاع مقدس و پس از آن فعال بوده؛ ساخت نیم ضریح امیرالمؤمنین (ع) به احترام شهدا محمدشهر و مدافعان حرم و خانواده شهدا، انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اینکه ساخت نیم‌ضریح حضرت زهرا (س) نیز پیش از این در محمدشهر انجام شده است، تصریح کرد: نکته مهم این است منابع مالی که در اینجا استفاده می‌شود، توسط خیرین و مردم تأمین شده و منبع دولتی و پول بیت‌المال در ساخت این نیم‌ضریح دخیل نیست.

رحمانی متذکر شد: با توجه به شیوع ویروس کرونا که امروزه علاوه بر درگیر شدن مردم در مسائل اقتصادی باعث شده تا از نظر روحی هم شرایط برای مردم مناسب و مساعد نباشد، امیدواریم با توسل به اهل بیت (ع) خیر و برکت انجام این کار به مردم استان و کشور برسد.

کد مطلب 5154770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد شجاعی مهر IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم خداقوت دستتون درد نکنه خسته نباشید هرچند که درکار باعشق خستگی معنایی ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها