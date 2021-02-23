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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

نمایندگان در بیانیه ای مطرح کردند؛

راه خدمت به معیشت مردم خنثی سازی تحریم هاست

راه خدمت به معیشت مردم خنثی سازی تحریم هاست

نمایندگان مجلس در بیانیه ای تاکید کردند که بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم خنثی سازی تحریم ها و عدم توجه به رجزخوانی های پوشالی بیرون از مرزهاست.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تهیه بیانیه‌ای در مجلس شورای اسلامی جهت تشکر از مقام معظم رهبری که روز گذشته بر تأیید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تاکید فرمودند، خبر داد.

متن این بیانیه که به امضای ۲۱۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است به شرح زیر است:

با تبریک پیشاپیش میلاد مولای متقیان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و محبان آن حضرت، نیک واقفیم که دستیابی به فناوری هسته‌ای نیاز و حق مسلم امروز و فردای این آب و خاک است. بر این اساس است که نمایندگان مجلس یازدهم با آگاهی نسبت به این ضرورت و در جهت پاسداشت نخبگان و شهدای عزیز هسته است و با علم به کارشکنی‌های چند ساله نظام استکبار در تحقق و تقویت این حق، اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و الزام دولت محترم به اجرای آن کرده است.

بیانات معظم له نسبت به اختلافات پیش آمده بین مجلس و دولت درباره بیانیه مشترک دولت محترم و آژانس بین المللی انرژی اتمی را با جان و دل شنیدیم.

ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر زعیم و حکیم فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر تأیید اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس یازدهم را اعلام کرده و آن را سند افتخاری برای مجلس می‌دانیم و به توصیه‌های داهیانه ایشان مبنی بر یکپارچگی و حفظ صدای وحدت لبیک می‌گوئیم.

از هر گونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیشقدم می‌شویم و به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک کرده و خواهیم کرد.

معتقدیم بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه لغو تحریم‌ها بلکه خنثی سازی تحریم‌ها با نگاه به داشته‌های خودی و عدم توجه به رجزخوانی‌های پوشالی بیرون از مرزهاست.

بر همین اساس به دولت محترم توصیه می‌کنیم که از تجارب هفت ساله گذشته هسته‌ای که مملو از بدعهدی‌های طرف مقابل بوده است عبرت گرفته و دل به وعده‌های پوشالی آنها نبندد.

امید است با استعانت از خداوند متعال بتوانیم در نصب العین قرار دادن اوامر و بیانات ولی امر مسلمین در تحقق حقوق حقه هسته‌ای ملت ایران قدم برداریم.

کد مطلب 5154800
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      2 0
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      خنثی سازی تحریم یک روی سکه است و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها و تهدیدهای خارجی روی دیگر سکه می باشد، حتی اگر تحریم ها نیز لغو شدند هر دوی این اهداف را باید با رویکردی راهبردی در جهت افزایش قدرت نرم پی بگیریم تا دشمن نتواند دوباره با اعمال فشار حداکثری اقتصاد و معیشت مردم ما را تضعیف کند
    • علی IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
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      گمان نکنم کسی به رجزخوانی های بیگانگان توجه کند، دولت محترم در راستای برنامه های خود و وعده های انتخاباتی ای که به مردم داده در حال تعامل سازنده است اگر اقدامات دولت نتیجه دهد نیازی به رویکرد تقابلی نیست، اکر نتیجه نداد گزینه های بسیاری روی میز ماست و زمان برای اتخاذ رویکرد تقابلی خواهیم داشت

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