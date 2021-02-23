راه خدمت به معیشت مردم خنثی سازی تحریم هاست

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تهیه بیانیه‌ای در مجلس شورای اسلامی جهت تشکر از مقام معظم رهبری که روز گذشته بر تأیید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تاکید فرمودند، خبر داد.

متن این بیانیه که به امضای ۲۱۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است به شرح زیر است:

با تبریک پیشاپیش میلاد مولای متقیان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و محبان آن حضرت، نیک واقفیم که دستیابی به فناوری هسته‌ای نیاز و حق مسلم امروز و فردای این آب و خاک است. بر این اساس است که نمایندگان مجلس یازدهم با آگاهی نسبت به این ضرورت و در جهت پاسداشت نخبگان و شهدای عزیز هسته است و با علم به کارشکنی‌های چند ساله نظام استکبار در تحقق و تقویت این حق، اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و الزام دولت محترم به اجرای آن کرده است.

بیانات معظم له نسبت به اختلافات پیش آمده بین مجلس و دولت درباره بیانیه مشترک دولت محترم و آژانس بین المللی انرژی اتمی را با جان و دل شنیدیم.

ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر زعیم و حکیم فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر تأیید اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس یازدهم را اعلام کرده و آن را سند افتخاری برای مجلس می‌دانیم و به توصیه‌های داهیانه ایشان مبنی بر یکپارچگی و حفظ صدای وحدت لبیک می‌گوئیم.

از هر گونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیشقدم می‌شویم و به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک کرده و خواهیم کرد.

معتقدیم بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه لغو تحریم‌ها بلکه خنثی سازی تحریم‌ها با نگاه به داشته‌های خودی و عدم توجه به رجزخوانی‌های پوشالی بیرون از مرزهاست.

بر همین اساس به دولت محترم توصیه می‌کنیم که از تجارب هفت ساله گذشته هسته‌ای که مملو از بدعهدی‌های طرف مقابل بوده است عبرت گرفته و دل به وعده‌های پوشالی آنها نبندد.

امید است با استعانت از خداوند متعال بتوانیم در نصب العین قرار دادن اوامر و بیانات ولی امر مسلمین در تحقق حقوق حقه هسته‌ای ملت ایران قدم برداریم.