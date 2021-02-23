خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به دنبال تلف شدن ماهی‌ها در سواحل شهرستان عسلویه، شیلات، محیط زیست و نماینده مردم در مجلس نظرات متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده‌اند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر دلیل تلف شدن ماهی‌ها در عسلویه را مسمومیت ناشی از نشت مواد نفتی و آلاینده‌های شیمیایی عنوان کرد.

بهزاد حیدری اضافه کرد: نمونه‌برداری از ماهیان تلف شده انجام و برای تشخیص علل و عوامل دقیق وقوع این حادثه به مراکز آزمایشگاهی ارسال شده‌است.

به گفته وی، توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و آلودگی‌های ناشی از آن طی سال‌های گذشته اثرات مخربی را بر روی محیط زیست دریایی و آبزیان داشته است.

محیط زیست و نظری متفاوت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: ماهیان تلف شده همگی از یک گونه خاص و در یک سایز مشخص بوده‌اند که نشان می‌دهد از یک گله ماهیان مهاجر سطح زی بوده‌اند.

فرهاد قلی نژاد افزود: معمولاً در آلودگی منتشر شده از صنایع مستقر در منطقه عسلویه، تمام گونه‌های آبزیان و منطقه ساحلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ضمناً در چند روز اخیر از صنایع مستقر در منطقه عسلویه هیچ گونه فعالیت غیر عادی گزارش نشده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر اعلام کرد: با توجه به فاسد شدن ماهیان رسیده به ساحل در تلاش برای ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه برای اعلام علت تلفات ماهیان هستیم. بررسی بیشتر در حال انجام است که نتیجه قطعی اعلام خواهد شد.

نمونه‌برداری انجام شد

مصطفی موذنی رئیس اداره محیط زیست عسلویه گفت: تلفات ماهیان در ساحل عسلویه و تردیدهای ایجاد شده در افکار عمومی درباره احتمال علت مرگ و میر باعث پیگیری کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه شد و اقدام به نمونه برداری جهت مشخص شدن علت دقیق مرگ و میر انجام گرفت.

محمد امین طلاب رئیس اداره محیط زیست دریایی نیز گفت: احتمال دورریز صیادی به دلیل محل زیست و مهاجرت این گونه به صورت خواسته و یا ناخواسته وجود دارد.

تلفات ناشی از دورریز صیادان است

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تلف شدن ماهی‌هایی که امروز حاشیه سواحل دریای عسلویه دیده شد با قید فوریت پیگیر و از محیط زیست خواستار توضیحات در این خصوص شد که پس اعلام گزارش از محیط زیست گزارشی را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام موسی احمدی بیان کرد: طبق گزارش اخذ شده شفاهی از محیط زیست شهرستان، این نوع ماهی بنام دار دم که ارزش غذایی خیلی کمی دارد از صید ضمنی که به تورهای دریانوردان و ماهیگیران خورده و در دریا رها شده و به ساحل به صورت مرده توسط آب آمده و ناشی از آلودگی و آلایندگی نیست.

وی خاطرنشان کرد: این ماهی‌ها بین ساحل نخل تقی و منطقه ویژه پیدا شده و جمع آوری و دفن شده است.

احمدی اضافه کرد: نمونه برداری انجام شده و به تهران جهت آزمایش و تحقیقات بیشتر علت مرگ آنها ارسال شده و نتایج آزمایشگاهی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اظهار نظرهای مسئولان اداره‌کل شیلات بوشهر، اداره‌کل محیط زیست و نماینده مردم در مجلس با تفاوت‌هایی روبرو است که انتظار می‌رود نتیجه دقیق و علمی به مردم اعلام شود.