بایدن چهارشنبه با ملک سلمان تماس می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا قرار است بالاخره امروز چهارشنبه به انتظار ریاض پایان داده و به «ملک سلمان» پادشاه سعودی تلفن بزند.

نکته قابل توجه آن است که این تماس در آستانه علنی شدن گزارش اطلاعاتی درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی، انجام می شود.

کاخ سفید پیشتر در پاسخ به چرایی تعلل بایدن در تماس با ملک سلمان گفته بود که این اقدام در موعد مناسب انجام خواهد شد.

همچنین دولت واشنگتن می گوید در راستای تجدید نظر در روابط با ریاض، بایدن قصدی برای تعامل با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ندارد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و دولتش رابطه بسیار نزدیکی با بن سلمان داشتند که از مظنونین اصلی قتل خاشقجی است.

به گزارش مهر، البته هنوز معلوم نیست که قصد بایدن از سیاستی که در قبال ریاض در پیش گرفته چیست ولی با توجه به اینکه دولتش همچنان خود را متعهد به حفظ اتحاد با سعودی ها می بیند این گمانه زنی وجود دارد که وی به دنبال باج گیری و تأمین منافع حداکثری آمریکا است.

حتی این فرضیه نیز مطرح است که وی بخواهد به ازای سرپوش گذاشتن روی حقیقت قتل خاشقجی، مسئله یمن را به گونه ای حل و فصل کند.

همزمان، رسانه های صهیونیست از اقدام تل آویو و ریاض در ایجاد خطی ارتباطی برای آرام کردن خشم رئیس جمهور آمریکا نسبت به سعودی ها خبر می دهند.

در همین راستا، شبکه «کان» رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حاکمان عربستان خط ارتباطی را با تل آویو برای تشکیل ائتلاف دوجانبه در مقابل بایدن گشوده اند.

این رسانه صهیونیست همچنین افزود که به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی خشمگین است.

بایدن برای تماس با نخست وزیر رژیم صهیونیستی تعلل زیادی به خرج داد حال آنکه بالاخره چند روز پیش نتانیاهو را از صف انتظار خارج کرد.