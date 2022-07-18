بایدن مقام سعودی را به عدم گفتن حقیقت متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالی که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر خود به عربستان سعودی مدعی شده بود که موضوع قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار را با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان در میان گذاشته است، با این حال سعودی‌ها روایت دیگری دارند.

در همین ارتباط، «عادل الجبیر»، وزیر مشاور دولت در امور خارجه عربستان سعودی گفت که «نشنیده است» که چنین موضوعی میان بایدن و بن سلمان مورد بحث قرار گرفته باشد.

در واکنش به موضع گیری الجبیر، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا نیز گفت که این مقام سعودی حقیقت را نمی‌گوید.

بایدن این موضوع را در پاسخ به سوال خبرنگاران مطرح کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در تشریح تعامل بین بایدن و ولیعهد سعودی در مورد خاشقجی حقیقت را گفته است؟ او پاسخ داد: خیر.

پیش از این در زمان حضور بایدن در عربستان، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفته بود که موضوع قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار سعودی را در ابتدای دیدارش با ولیعهد عربستان که به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا سازماندهی کننده مرگ او بوده، مطرح کرده است.

بایدن در این ارتباط گفت: «به صراحت گفتم، سکوت رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد موضوع حقوق بشر با ان چه هستیم، سازگار نیست. من همیشه برای ارزش‌هایمان دفاع خواهم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ولیعهد عربستان هرگونه مسئولیت شخصی در قتل خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست و منتقد صریح دولت عربستان را رد کرده است و از قول ولیعهد عربستان افزود که او علیه کسانی که مسئول قتل خاشقجی هستند اقدام کرده است.

«جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اولین سفر خود به منطقه غرب آسیا را در روز چهارشنبه هفته گذشته کلید زد و به تل آویو رفت. وی در آنجا با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. بایدن سپس تل آویو را به سمت کرانه باختری ترک کرد و با مقامات تشکیلات خودگردان نیز دیداری داشت. او سپس عازم عربستان سعودی شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید