نفوذ سامانه سرد از امروز در اغلب نقاط کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی با انتشار هشدار هواشناسی سطح نارنجی از نفوذ سامانه نسبتاً سرد از روز چهارشنبه تا روز پنج‌شنبه خبر داد و پیش بینی کرد فعالیت این سامانه با بارش برف، کاهش دما و یخبندان، رخداد مه و کاهش دید افقی، در مناطق کوهستانی کولاک برف، بارش برف و یخبندان، علاوه بر ارتفاعات و دامنه‌ها در مناطق ساحلی و جلگه‌ای کرانه‌های خزر نیز همراه باشد.

بر اساس این اطلاعیه بارش در مناطق جنوبی به صورت باران خواهد بود.

امروز اثر نفوذ این سامانه بارشی در گیلان، غرب مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، پنج‌شنبه: گیلان، جنوب غرب و غرب اصفهان، کرمان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب خراسان جنوبی مشاهده خواهد شد.

این سامانه بارشی منجر به اختلال در تردد، کاهش دید، تاخیر یا احتمال لغو پروازها، کولاک در گردنه‌های برف گیر و کوهستانی، احتمال رخداد بهمن در مناطق مستعد، لغزندگی جاده‌ها، آب گرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه‌ها می‌شود.

نفوذ هوای سرد از روز چهارشنبه تا روز شنبه باعث کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دما در استان‌های ساحلی خزر، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دما در شمال شرق و کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دما در شمال غرب از چهارشنبه تا بامداد شنبه کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما در شرق، جنوب شرق و کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما در دامنه‌های جنوبی البرز و از پنج شنبه تا بامداد شنبه در شمال غرب و سواحل شمالی و شمال شرق تاثیر دارد.

کاهش دما روز پنج‌شنبه شمال غرب و جنوب شرق و شمال شرق و غرب استان‌های مرکز و سواحل شمالی و استان‌های البرز، قزوین، تهران، قم، سمنان، مرکزی و روز جمعه شمال غرب و سواحل شمالی و مرکز و شمال شرق و غرب و شرق و مناطق جنوب شرق و استان‌های سمنان، قزوین، البرز و شمال تهران به افزایش مصرف سوخت، افت فشار گاز، خسارت به محصولات و تاسیسات کشاورزی و یخ زدگی و لغزندگی جاده‌ها تاثیر خواهد داشت.

سازمان هواشناسی هشدار داد از سفرهای برون شهری به ویژه در مناطق کوهستانی پرهیز شود.

آمادگی ماشین‌آلات برف‌روبی و نمک‌پاشی، تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی، ممانعت از صعود کوهنوردان، آمادگی تجهیزات برف‌روبی و تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی، کنترل و بازگشایی آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و ترددهای کوهستانی، لغو پرواز هواپیماهای سبک و گلایدر و سایر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.