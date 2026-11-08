به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف استان سمنان، به‌ویژه نیمه شمالی، مناطق مرتفع و شهرستان‌های شرقی، بیشتر محورهای مواصلاتی استان با لغزندگی سطح جاده مواجه شده‌اند.

محورهای کوهستانی و مرتفع از جمله مسیر شاهرود ـ گرگان، آزادشهر، دیباج ـ کیاسر، فولادمحله، آهوان و فیروزکوه تحت تأثیر بارش باران و لغزندگی قرار دارند. همچنین در شهرستان میامی که بیشترین میزان بارندگی را در روز گذشته ثبت کرده، بخش‌هایی از محورهای مواصلاتی با لغزندگی و آب‌گرفتگی مواجه شده‌اند.

سرهنگ موسی بزرگی، رئیس پلیس راه استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم بارندگی‌ها در روز یکشنبه اظهار کرد: محورهای کوهستانی، مناطق مرتفع و گردنه‌های استان در شرایط فعلی لغزنده هستند و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی ایمن افزود: پرهیز از عجله و شتاب، خودداری از ترددهای غیرضروری و توجه به شرایط جوی و وضعیت راه‌ها از مهم‌ترین توصیه‌های پلیس راه به رانندگان است.

رئیس پلیس راه استان سمنان همچنین با اشاره به شرایط جوی گردنه‌های مرتفع بیان کرد: بارش باران و مه‌آلودگی در برخی محورهای کوهستانی موجب کاهش دید افقی شده و ضرورت رعایت احتیاط و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی را دوچندان کرده است.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی و کاهش دما در روز یکشنبه نیز در نقاط مختلف استان سمنان، به‌ویژه نوار شمالی، ادامه دارد؛ سامانه‌ای که روز گذشته بیشترین فعالیت خود را در مناطق شمالی استان و شهرستان میامی نشان داد.

کاهش محسوس دما و افت دمای هوا تا هفت درجه سانتی‌گراد از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در استان سمنان است. سازمان هواشناسی نیز طی روزهای گذشته با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به بارش‌ها و کاهش دما در استان هشدار داده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، از امشب به‌تدریج از میزان ابرناکی در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود و از صبح سه‌شنبه، بیشتر مناطق استان سمنان شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهند بود.