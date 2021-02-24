توضیحات وزیر گردشگری در خصوص سفرهای نوروز ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح موزه طلا و جواهرات کرمان با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی ونزوئلا به این استان گفت: هدف از این سفر افزایش سطح تبادلات گردشگری بین ایران و ونزوئلا است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش سطح همکاری‌های دو کشور در حوزه گردشگری هستیم، افزود: در اولین قدم شاهد سفر وزیر میراث فرهنگی ونزوئلا به کشورمان هستیم، در این سفر ظرفیت‌های گردشگری شهرهای کرمان و اصفهان را به عنوان نمونه به هیئت دولتی و غیردولتی ونزوئلا معرفی می‌کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، کرمان را نخستین مقصد سفر هیئت ونزوئلایی به ایران دانست و گفت: این استان پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و کویر زیبایی که دارد که می‌تواند منجر به جذب گردشگران خارجی شود.

وی ادامه داد: همراه با این هیئت پس از یک شب اقامت در کویر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری آن، راهی شهر اصفهان و سپس تهران می‌شویم.

مونسان گفت: مکان‌هایی که ثبت ملی شده‌اند به هیچ عنوان امکان تغییر و تخریب در آنها وجود ندارد و این مساله مجازات سنگینی را به دنبال خواهد داشت و در این خصوص نگرانی نداشته باشید.

وی با اشاره به اینکه حضور هیئت خارجی به کرمان یکی از الطاف وزارت میراث به استان کرمان است، افزود: کویر برای گردشگران اروپایی بسیار جذاب است و در این سفر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان معرفی می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی صدمات کرونا به بخش گردشگری را یادآور شد و گفت: به دلیل شیوع کرونا ارتباط با گردشگران خارجی قطع شده است که امیدواریم با آمدن واکسن این مشکل رفع شده و شاهد حضور مجدد گردشگران خارجی در کشور باشیم.

وی با اشاره به وجود مزار سردار شهید سلیمانی در کرمان اظهار کرد: مزار شهید سلیمانی در واقع زیارتگاهی برای ارادتمندان منطقه و فرامنطقه ای ایشان است و قطعاً این مساله باعث جذب گردشگران زیارتی داخلی و خارجی می‌شود. امروز وزیر ونزوئلا به محض ورود به کرمان سراغ مزار این شهید بزرگوار را گرفت و خواستار حضور بر سر مزار ایشان بود.

مونسان در خصوص طرح تصویب شده در ستاد ملی کرونا برای سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ گفت: بر این اساس سه نوع سفر تعریف شده که سفرهای نوع اول و دوم مدیریت شده است و در قالب تورهای گردشگری یا اقامت‌ها در محل‌های مجاز گردشگری برگزار می‌شود؛ دغدغه وزارت بهداشت در خصوص این مکان‌ها کمتر است چرا که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و بر عملکرد آنها نظارت می‌شود.

وی با ابراز نگرانی در خصوص سفرهای انبوه بدون برنامه گفت: برای کنترل و مدیریت اینگونه سفرها به همه استانداران ابلاغ‌هایی شده است؛ مثلاً در عید نوروز کمپینگ، چادر زدن و اجتماع ممنوع است.

مونسان بیان کرد: سفرهای نوع یک و دو که باعث درآمدزایی برای فعالان حوزه گردشگری می‌شود بعد از یک سال رکود در ایام نوروز دنبال می‌شود. در نوع سوم سفر هم تدابیر لازم به کار گرفته می‌شود تا تجمع و سفر بدون برنامه و پروتکل بهداشتی انجام نشود.

امروز موزه طلا و جواهرات کرمان با حضور وزرای میراث فرهنگی ایران و ونزوئلا افتتاح شد.