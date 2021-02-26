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۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۵۶

تحلیلگر عراقی:

افزایش نیروهای «ناتو» به معنای نادیده گرفتن حاکمیت ملی عراق است

افزایش نیروهای «ناتو» به معنای نادیده گرفتن حاکمیت ملی عراق است

یک تحلیلگر مسائل سیاسی عراق با انتقاد از تصمیم «ناتو» برای افزایش نیروهای خود در خاک این کشور، گفت: افزایش تعداد نیروهای ناتو به معنای نادیده گرفتن حاکمیت ملی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «حسن الحکیم» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در سخنانی از تصمیم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای افزایش شمار نیروهای نظامی خود در خاک عراق به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اقدام یکجانبه ناتو برای افزایش نیروهای خود در عراق به معنای نادیده گرفتن و ناچیز دانستن حاکمیت ملی این کشور است. نیروهای ناتو در واقع وَجه دیگر نیروهای آمریکایی هستند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تمامی گروه‌ها و نیروهای ملی در عراق باید با جدیت با مسأله افزایش شمار نیروهای نظامی سازمان ناتو در این کشور برخورد کنند.

پیش از این نیز، «عباس العرداوی» کارشناس عراقی گفته بود: اعلام ناتو مبنی بر تصمیم آن برای افزایش ۸ برابری نیروهای نظامی خود در خاک عراق یک اشغالگری محسوب می‌شود. در واقع، نیروهای ناتو همان نیروهای آمریکایی هستند.

این کارشناس عراقی تأکید کرده بود: بر این اساس، کاملاً واضح است که افزایش نیروهای ناتو در عراق بازی جدید واشنگتن در این کشور است. واشنگتن تصمیم گرفته است از مسیر دیگری مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای بیگانه را دور بزند.

کد مطلب 5156730

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