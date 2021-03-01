محمد علی شجاعی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت معدن آلبلاغ اسفراین اظهار کرد: از نظر قانونی طبق آنچه به امضا رسیده تأمین امنیت معدن بر عهده ایمیدرو است و استان هیچ گونه وظیفه‌ای در قبال معدن آلبلاغ ندارد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ایمیدرو برای برقراری نظم در این منطقه قراردادی با شرکت خصوصی منعقد کرده لذا اکنون ایمیدور و شرکت خصوصی باید پاسخگوی اتفاقات باشند.

وی افزود: نیروی انتظامی استان هیچ گونه وظیفه‌ای در این محل ندارد اما به دلیل حفظ جان مردم، به موضوع ورود کردیم و پاکسازی منطقه انجام شد.

شجاعی تصریح کرد: این گونه عملیات‌ها معمولاً با درگیری همراه است اما با پیوست‌های اجتماعی مانند صحبت با بزرگان روستاها و روحانیون منطقه، بدون هیچ گونه درگیری پاکسازی انجام شد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به کم کاری ایمیدرو، گفت: به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها نامه زدیم و تاکید داشتیم که نهادهای ملی باید وظیفه خود را در آلبلاغ انجام دهند زیرا نمی‌توانیم هر روز در شورای تأمین استان نگران معدن باشیم.

وی افزود: طی یک و دو روز گذشته با تحریک افرادی که در محل منافع داشتند تحرکاتی را در معدن مشاهده کردیم اما با قاطعیت با آن‌ها برخورد شد زیرا وظیفه ما حفظ جان مردم است و نباید بگذاریم سو استفاده‌ای صورت گیرد.

شجاعی در انتها در خصوص احتمال واگذاری معدن آلبلاغ به قرارگاه خاتم، گفت: با وزارت صنعت رایزنی شده که قرارداد موجود بین استان و ایمیدرو به قرارگاه خاتم انتقال یابد تا بهره برداری، اکتشاف و حفاظت به قرارگاه سپرده شود اما ادامه کار در استان نیست و وزارت صنعت باید این انتقال را انجام دهد.

گفتنی است طی روزهای گذشته در پی درگیری مسلحانه در معدن آلبلاغ اسفراین یک نفر جان باخت. پس از آن نیروی انتظامی استان محل را پاکسازی و در اختیار شرکت حفاظتی قرار داد.