پرونده ۱۴۴ شهید مدافع سلامت تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، گفت: امروز هفتمین جلسه کمیته ملی تعیین مصادیق شهدای عزیز و مظلوم مدافع سلامت تشکیل شد. تا کنون ۱۷ جلسه کمیته کارشناسی در سطح ملی تشکیل و پرونده‌هایی که از استان‌ها به کمیته کارشناسی رسیده، با دقت بررسی شده است.

وی افزود: با تشکیل جلسات کمیته ملی تعیین مصادیق شهدای سلامت به ریاست وزیر بهداشت و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان امور اداری استخدامی کشور، با نهایت دقت اما با سرعت، پرونده شهدای مدافع سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اوحدی یادآور شد: تا امروز ۲۷۷ پرونده به کمیته ملی ارسال شده است که امروز با تأیید ۴۴ پرونده دیگر، ۱۴۴ پرونده شهدای مدافع سلامت، تعیین تکلیف شد و این پرونده‌ها در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرد و افتخار و توفیق بسیار بزرگی برای ما است که بتوانیم در خدمت خانواده‌های این عزیزان باشیم که انصافاً صفحات زرین دیگری را بر کتاب تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، به رشته تحریر درآوردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: ۹۱ پرونده ارسالی به کمیته ملی، نقص مدارک داشت که مقرر شد در آخرین جلسه کمیته ملی در سال جاری که هفته آینده برگزار می‌شود، این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پیش بینی ما این است که با تعیین تکلیف این ۹۱ پرونده، بیش از ۸۵ درصد از پرونده‌های تکمیل شده، تعیین تکلیف شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هفتم کمیته ملی همانند جلسات قبلی وقتی پرونده شهدای مدافع سلامت را بررسی می‌کنیم، فضای بسیار سنگینی بر جلسات حاکم است چون می‌بینیم که در لیست ما ژنرال‌های بزرگی اعم از متخصصین قلب، بیهوشی، اطفال، ریه و عفونی و پرستاران و کادر خدوم بهداشتی و درمانی که همه چیز خود را برای سلامت و دفاع از حریم سلامت مردم، در طبق اخلاص گذاشته‌اند، حضور دارند. قطعاً پیام کادر بهداشتی و درمانی این است که مردم حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند چون شرایط بسیار سخت است.

اوحدی اظهار داشت: امروز کارنامه وزارت بهداشت و کادر بهداشتی و درمانی کشور که با همت و عزم آنها و پشتیبانی و رعایت مردم، به دست آمده، نسبت به دیگر کشورها بسیار قابل قبول است. امیدواریم که با همکاری مردم به پیک چهارم بیماری نرسیم و شاهد روزهای خوبی برای مردم ایران باشیم.