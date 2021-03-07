به همکاری بادولت سوریه پایبند هستیم/سلام گرم من را به اسد برسانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در جریان دیدار با «بسام صباغ» نماینده جدید سوریه در سازمان ملل در خصوص آخرین تحولات این کشور رایزنی کرد.

دبیرکل سازمان ملل در این دیدار بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی با دولت سوریه جهت تحقق اقدامات اساسی در این کشور تاکید کرد.

گوترش با اشاره به تاریخ وفرهنگ ملت سوریه بیان کرد: من در جریان فعالیت‌های خود و تعامل با مردم سوریه با اخلاق آنها و حس مهمان نوازی ملت این کشور آشنا شدم و احترام عمیقی برای آنها قائل هستم.

گوترش هم چنین در جریان این دیدار خواهان رساندن سلام گرم خود به بشار اسد رئیس جمهور سوریه از سوی بسام صباغ شد.

از سوی دیگر بسام صباغ بر آمادگی دمشق برای همکاری کامل با سازمان ملل در راستای تحقق اهداف آن تاکید کرد.