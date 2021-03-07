به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو محمد شفیع ملک زاده با اذعان به اینکه یک فاصله بسیار زیاد قیمتی از تولید تا مصرف در میوه و محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: متأسفانه نمی‌خواهیم واقعیات را بپذیریم که مدیریت درست و نظارت در این زمینه وجود ندارد و دلالان سهم اصلی را می‌برند.



وی افزود: به عنوان یک تولیدکننده در عرصه کشاورزی که در جریان کار قرار دارم، محصولات کشاورزان به شکلی خریداری می‌شود که حتی هزینه‌های تولیدی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد و قیمت‌ها بسیار پایین است.



رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه سه شب پیش پرتقال را کیلویی ۳۳ هزار تومان خریداری کردم، گفت: انصاف نیست که پرتقال را بین ۷ تا ۹ هزار تومان خریداری کنیم که در تهران کیلویی ۳۳ هزار تومان، یعنی بیش از سه برابر دست مصرف کننده بدهیم.

در ادامه، مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه بارفروشان با درصد سود کمی بار را تحویل می‌دهند، از وجود دلالان گفت و بیان کرد: سال گذشته پرتقال را روی درخت دو هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خریداری می‌کردیم اما امسال از ۵ تا ۷ هزار تومان قیمت آن است که متأسفانه دلالان هجوم آوردند و قیمت را تا ۱۰ هزار تومان نیز رساندند.



وی با اشاره به اینکه اتحادیه بارفروشان حلقه واسطه بین کشاورزان و مصرف کنندگان است، اظهار کرد: از کشاورزان عزیز تقاضا کردیم که عرضه را بیشتر کنند و در این راستا شب گذشته ۱۰ هزار تن ورودی پرتقال و دَه هزار تن سیب در میدان تره بار وارد کردیم و هم اکنون پرتقال از ۹ الی ۱۲ هزار تومان بر اساس تابلو و فاکتور فروخته شده است.



رئیس اتحادیه بارفروشان یادآوری کرد: به مردم قول داده بودیم از ۱۵ اسفند عرضه را دو برابر کنیم و از امشب عرضه مرکبات از ۱۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن افزایش پیدا می‌کند و به این شکل به قول خود عمل کرده‌ایم.



وی به تعاونی‌های روستایی اشاره و عنوان کرد: تعاونی برای این تشکیل شده است که محصولات کشاورزی به جای آن به دلال فروخته شود، بار خود را به تعاونی بدهند و بار خود را مستقیم به میدان ارسال کنند. به جز ۵ تا ۱۰ درصد حق‌العملی که برداشته می‌شود، بقیه سود آن متعلق به کشاورز محترم است.