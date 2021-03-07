۱۱ ترتیل خوان قرآن کریم از ۹ کشور جهان به رقابت پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از مسابقات بین‌المللی قرآن با اجرای هفت شرکت کننده شامگاه دیروز شانزدهم اسفند ماه در سالن حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

هفت شرکت کننده از کشورهای سوریه، مصر، عراق، هلند، اندونزی، لبنان و ایران در رشته ترتیل به رقابت پرداختند.

احسان محمدی نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته ترتیل سی و هفتمین دوره مسابقات بین‌الملی قرآن کریم در این مسابقات تلاوت کرد.

مصطفی شیخ از سوریه، یاسین سعید السیدعصفور از مصر، منتظر رعد خالد از عراق، علی جواد الطریحی از هلند، مودورونی ساپاری از اندونزی، حسین خلیفه از لبنان نیز دیگر افراد شرکت کننده در بخش ترتیل بودند.

همچنین از ساعت ۲۱ چهار شرکت کننده مسابقات طلاب و علوم دینی به رقابت پرداختند.

در شب اول مسابقات طلاب علوم دینی قاریانی از کشورهای چاد، نیجریه، عراق و ایران در رشته ترتیل به رقابت پرداخته و احمد رضا زیدانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بخش طلاب تلاوت کرد.

جبرئیل دناع حسین از چاد، احمد ثانی حارث از نیجریه، احمد عباس رحمه از عراق شرکت کنندگان بخش طلاب علوم دینی در رشته ترتیل بودند.

همچنین تحلیل فنی مسابقات توسط داوران و اجرای گروه‌های همخوانی و مدیحه سرایی از دیگر بخش‌های اولین شب از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن بود.

سی و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در بخش برادران در رشته‌های: قرائت، ترتیل و حفظ کل قرآن کریم و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، در بخش خواهران در رشته حفظ کل قرآن کریم، چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در بخش طلاب علوم دینی در رشته‌های: قرائت و تفسیر، ترتیل و تفسیر، حفظ کل و تفسیر، خطابه و تفسیر تخصصی و دومین دوره مسابقات کتابت قرآن کریم از شانزدهم الی ۲۱ اسفند ماه از ساعت ۱۹ الی ۲۳ در سالن حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.