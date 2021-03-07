چاپ دو کتاب درباره بانوانی که رهبری از آنان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات راه‌یار، دو کتاب «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» شامل خاطرات بانوان خیاط یزدی از ایام کرونا و «نوبت شماست» دربرگیرنده خاطرات گروه‌های جهادی یزد در مبارزه با کرونا، به‌تازگی توسط انتشارات راه‌یار منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند.

«به چند خیاط ماهر نیازمندیم»، اولین جلد از مجموعه عناوین انتشارات راه یار در رده «مدافعان سلامت» است که سمانه سنایی، پژوهش و تحقیق؛ و ملیحه جهان‌آرا، زینب کشاورز و اسما مرتضایی‌راد نیز تدوین آن را برعهده داشته‌اند.

در مقدمه این‌کتاب آمده است:

«یزد؛ شهری که تاکنون ده‌ها کتاب درباره تاریخش نوشته‌اند و خوانده‌ایم؛ اما کدام‌یک از ما تا به حال نام مهری مجیبیان را شنیده‌ایم؟ کدام‌یک از ما آوازه خیاط‌خانه‌های یزد در دوران دفاع مقدس به گوشش رسیده است؟ خیاط‌خانه‌هایی که با مدیریت یک زن، تعدادشان در مدتی کوتاه از یک به بیست‌ودو رسید! بیست‌ودو خیاط‌خانه فعال که بخش مهمی از لباس رزمندگان سراسر کشور را تأمین می‌کرد. روزانه صدها زن از سراسر یزد به خیاط‌خانه‌ها می‌رفتند و از پارچه‌هایی که با کمک‌های مردمی خریداری شده بود، لباس رزم می‌دوختند، بدون اینکه ریالی پول دریافت کنند. در طول سال‌های جنگ، خیاط‌خانه جزئی از حیات این زنان شده بود: بچه‌هایشان را در همین خیاط‌خانه‌ها بزرگ می‌کردند؛ در خیاط‌خانه‌ها روخوانی قرآن و سواد خواندن و نوشتن می‌آموختند؛ مادرها برای پسرانشان از دل همین خیاط‌خانه‌ها عروس پیدا می‌کردند؛ جهیزیه نوعروسان نیازمند را فراهم و گره‌ها از زندگی‌ها باز می‌کردند و... اینها فقط گوشه‌ای از باری بود که خیاط‌خانه‌ها از دوش جامعه برمی‌داشتند... در سال‌های جنگ آن قدر عملکرد خیاط‌خانه‌های یزد گسترش یافت که در سراسر کشور، پشتیبانی جنگ یزد به خیاط‌خانه‌هایش شهره شد...»

بخش دیگری از مقدمه این‌کتاب نیز از این‌قرار است:

«... شکل‌گیری گروه‌های مردمی آن سال‌ها بر دل مردم، به خصوص زنان یزد ماند تا اینکه سی‌واندی سال بعد از آن روزها، اواخر سال ۱۳۹۸ پای کرونا به ایران باز شد. آمدنش همه را غافلگیر کرد. مثل نبردی خانمان‌سوز تلفات می‌گرفت و بیشتر دستگاه‌های دولتی و رسمی درمانده شده بودند. در این موقعیت، خیاطان یزدی سال‌های جنگ به میدان آمدند و دوباره چرخ‌های خیاط‌خانه ها به چرخش درآمد؛ اما خیاطان آن سال‌ها دیگر مادربزرگ شده بودند و به تنهایی نمی‌توانستند شهر و کشور را نجات دهند؛ این بود که دخترانی که در گهواره های خیاط‌خانه با لالایی جهاد بزرگ شده بودند، دست به کار شدند و هم‌پای مادران، ورق کرونا را برگرداندند. آنها در ظاهر فقط ماسک و لباس کادر درمان را می دوختند؛ اما واقعیت این بود که با چرخ هایشان هم جامه هویت زن مسلمان ایرانی را می دوختند که به پهنای تاریخ تمام دشمنی‌ها به آن چنگ خورده بود و هم جامه امیدی که در این سال ها بر اثر برخی کج‌روی‌ها و خودناباوری‌ها کهنه و فرسوده شده بود. کار زنان یزدی آنقدر بزرگ و اثرگذار بود که رهبرانقلاب در سخنرانی نیمه شعبان ۹۹ از این حرکت خودجوش آنها نام بردند و از مادر شهیدان یزدی که خانه‌هایشان را به خیاط‌خانه تبدیل کرده بودند، به نمایندگی از تمام بانوان خیاط یزدی تقدیر کردند.»

این‌کتاب با ۱۰۴ صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب «نوبت شماست» نیز نوشته سجاد اسماعیلی است که تهیه و تحقیق مطالبش به عهده سمانه سنایی و سجاد اسماعیلی بوده است. مخاطب این‌کتاب هم در مقدمه آن می‌خواند:

«در این کتاب تلاش کردیم منتخبی از خاطرات فعالیت مجموعه‌های مختلف شهر یزد در مبارزه با کرونا را جمع‌آوری کنیم. این خاطرات از دل مصاحبه با هفتاد نفر به دست آمده و فقط گوشه‌ای از فعالیت‌های کادر درمان و گروه‌های جهادی و مردمی و شرکت‌های‌دانش بنیان است؛ اما می‌تواند نمای خوبی از آن را نشان دهد. بیان خاطرات به تنهایی، نمی‌تواند عمق اتفاقات و فعالیت‌ها را آشکار سازد؛ اما گستره این فعالیت‌ها در گروه‌ها و بخش‌های گوناگون کاملا نمایان است.»

این‌کتاب هم با ۱۹۲ صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.