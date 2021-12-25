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۴ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۱۲

توسط انتشارات راه‌یار؛

کتاب «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» چاپ سومی شد

کتاب «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» چاپ سومی شد

کتاب «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» شامل خاطرات بانوان خیاط یزدی از ایام کرونا توسط انتشارات راه‌یار به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات راه‌یار، کتاب «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» شامل خاطرات بانوان خیاط یزدی از ایام کرونا به‌تازگی توسط انتشارات راه‌یار به چاپ رسیده است.

این‌کتاب‌اولین‌جلد از مجموعه عناوین انتشارات راه یار در رده «مدافعان سلامت» است که سمانه سنایی، پژوهش و تحقیق؛ و ملیحه جهان‌آرا، زینب کشاورز و اسما مرتضایی‌راد نیز تدوین آن را برعهده داشته‌اند.

چاپ اول «به چند خیاط ماهر نیازمندیم» اسفند ۹۹ به بازار آمد و مهرماه ۱۴۰۰ به چاپ دوم رسید.

چاپ سوم این‌کتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5383892

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