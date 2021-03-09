به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن‌کشی رقابت‌های انتخابی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد برای حضور در بازی‌های المپیک، ساعت ۸ صبح امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

طبق تصمیم کادر فنی رقابت‌های انتخابی درون اردویی در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم برای حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو، از ساعت ۱۱:۲۰ امروز (سه شنبه) در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

بر این اساس رحمان عموزاد خلیلی و رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم و کامران قاسم پور و حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم برای حضور در این مسابقات وزن کشی کردند.