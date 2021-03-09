حضرت ابوطالب (علیه السلام) الگوی جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله حسینی بوشهری صبح سه شنبه در همایش بین‌المللی «حضرت ابوطالب (ع) حامی پیامبر اعظم (ص)» با تشکر از همه دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، به تبیین عوامل موفقیت پیامبر (ص) پرداخت و گفت: یکی از عوامل پیروزی و موفقیت ایشان عنایات الهی و مددهای خدایی نسبت به شخص پیامبر (ص) است؛ همچنین قرآن به عنوان کتاب پیامبر (ص)، در عمق جانها نفوذ کرده و سبب پیروزی ایشان شده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی دیگر از عوامل پیروزی پیامبر (ص) را اخلاق حسنه ایشان دانست و گفت: پیامبر اسلام (ص) به درد دل مردم توجه می‌کرد و دوست و دشمن به حسن خلق ایشان اعتراف کرده‌اند؛ یکی دیگر از دلایل موفقیت پیامبر (ص) که متأسفانه در لابلای تاریخ به علت کینه‌توزی ها مخفی مانده است، حمایت‌های شخصیت‌هایی همانند حضرت ابوطالب از ایشان است.

وی افزود: حضرت ابوطالب، مدافع و حامی و غمخوار پیامبر (ص) در دوران کودکی و همچنین در دوران بعد از بعثت بوده است و حمایت‌های بی دریغ حضرت ابوطالب از پیامبر اسلام (ص) نشان دهنده ایمان کامل ایشان به پیامبر (ص) و اسلام است زیرا پیامبر (ص) مظهر و تجسم اسلام است.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: این همایش باید برای جامعه امروز هم پیام داشته باشد زیرا ما در تاریخ به دنبال آن هستیم که بین گذشته و آنچه امروز با آن مواجهیم، انطباق برقرار کنیم.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تبیین حمایت‌های حضرت ابوطالب پرداخت و گفت ایشان علاوه بر حمایت فردی از پیامبر (ص)، نسبت به ایشان حمایت خانوادگی نیز داشتند یعنی فاطمه بنت اسد، جعفر و عقیل هم از پیامبر اسلام حمایت می‌کردند و حضرت ابوطالب به مدت ۴۲ سال در این راه تلاش کرد.

وی با اشاره به حمایت مالی و اقتصادی حضرت ابوطالب از پیامبر (ص) گفت: ایشان در این راه کسب و کار و تجارت را هم رها کرد و علاوه بر حمایت مالی به حمایت جانی هم پرداخت و با تمام وجود در مقابل کفار می‌ایستاد و جانش به خطر می‌افتاد و به مدت سه سال در شعب ابی‌طالب در کنار پیامبر (ص) ایستادگی کرد.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: یکی دیگر از حمایت‌های حضرت ابوطالب، حمایت فرهنگی بود و ایشان اشعار زیادی در وصف پیامبر (ص) و اسلام سرود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حمایت سیاسی حضرت ابوطالب از پیامبر (ص) گفت: ایشان در مقابل جبهه استکبار ایستاد؛ این نحوه مقاومت و دفاع، امروز به ما رسیده و جبهه مقاومت را تشکیل داده است لذا ما باید با الگوگیری از حضرت ابوطالب در مقابل تهدیدات و دشمنی‌ها ایستادگی کنیم.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: همین حمایت‌ها باعث شد که آفتاب شخصیت حضرت ابوطالب، پشت ابر نمانده و امروز اینچنین نام ایشان را زنده بداریم و به خاطر همین حمایت‌های حضرت ابوطالب، علامه طباطبایی فعالیت‌های ایشان را همتراز تمامی مجاهدت‌های مهاجرین و انصار دانسته است.