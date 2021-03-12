مدیران خوزستانی برای جذب منابع بیشتر به مرکز تردد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه پنجشنبه در پایان نشست بررسی مشکلات شهرستان‌های مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا اظهار کرد: مصوبات متعددی از سال‌های قبل در این چهار شهرستان بوده که قسمت اعظم آنها اجرایی نشده است و در این جلسه این مصوبات مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: برخی از پروژه‌ها نیاز به منابع، برخی به تعیین تاریخ و ضرب‌الاجل و برخی هم نیاز به پیگیری وزارتی داشت.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: امروز این مصوبات یک به یک مرور شدند که بیشتر در حوزه آب شهری و روستایی و جاده‌های شهری و روستایی بود.

استاندار خوزستان بیان کرد: برای برخی مصوبات جدول زمانی تعیین شد؛ همچنین برای آب‌رسانی برخی روستاها تا خردادماه و برخی تا شهریورماه سال آینده زمان تعیین شد؛ همچنین برخی جاده‌ها که زیرساخت‌های آن آماده بود و نیاز به قیر داشت، قرار شد تا سه ماه آینده آسفالت شوند.

بنا به گفته سلیمانی دشتکی، قرار شده است که در این شهرستان‌ها ۱۴۵ کیلومتر تا آخر خردادماه سال آینده آسفالت شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه برخی موارد به صورت تلفنی پیگیری شدند، افزود: امید می‌رود که یک مقدار منابع تملک پروژه‌ها تقویت شود و پروژه‌هایی که برای اتمام آنها تاریخ مشخص شد، به سرانجام برسد.

سلیمانی دشتکی بیان کرد: قرار شد دو ماه یک بار جلسه‌ای در این راستا برگزار شود و سعی خواهد شد که جلسات آینده در شهرستان‌ها در قالب شورای برنامه‌ریزی برگزار شود و به صورت میدانی از طرح‌ها بازدید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه امید است که این پیگیری‌ها به نتیجه برسد و مدیران باید هم به تعهدات خود عمل کنند، گفت: منابع در کشور فراوان است و مدیران باید فعال باشند و به مرکز تردد داشته و از بنیادها و نهادها اعتبار جذب کنند چرا که بودجه فقط استانی و ملی نیست و این منابع نیز مهم بوده و مقام معظم رهبری هم تأکید کردند که این نهادها و بنیادها به مناطق محروم کمک کنند و ما هم امیدواریم از اعتبارات این نهادها و بنیادهای به پروژه‌های این شهرستان‌ها کمک شود.