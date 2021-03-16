کوچه دوستی طرحی تأثیرگذار در افزایش نشاط شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر (میثاق بدیعی مقدم) ، در این مراسم علی توکلی شهردار منطقه ضمن تشکر از اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در ابتکار و ارائه طرح کوچه دوستی در مناطق شهر تهران بیان کرد: در همین راستا با اولویت قرار دادن این طرح در برنامه‌های اجرایی این شهرداری، کوچه سرو در ناحیه سه این منطقه که ناحیه‌ای کم برخوردار است انتخاب و این طرح با موفقیت در آن اجرا شد.

وی با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این طرح بیان کرد: طرح کوچه دوستی با توجه به مشارکت شهروندان در اجرای آن تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ها و افزایش روحیه نشاط و شادابی شهروندان داشته و تلاش می‌کنیم تا بتوانیم این طرح را در کوچه‌های دیگر نیز تعمیم دهیم.

در این مراسم همچنین زهرا بهروز آذر مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران ضمن تشکر از شهردار منطقه ۱۹ در حمایت از این طرح، فلسفه اجرای کوچه دوستی را افزایش مشارکت اجتماعی زنان و کودکان دانست و گفت: سوق دادن روحیه زیبایی، نشاط، حیات و امید از خانه‌ها به کوچه‌ها و تعریف کوچه به مثابه خانه از دیگر اهداف اصلی این طرح محسوب می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح کوچه دوستی بعنوان زیرپروژه های ۱۴۰۰ و استقبال از نوروز برای تحویل قرن تعریف شده است، ادامه داد: این طرح گامی در راستای تحقق رویکرد مدیریت شهری جدید تهران مبنی بر تبدیل شهر سازه محور به انسان محور است و درهمین راستا نیز تلاش می‌کنیم شهر تهران را با مشارکت شهروندان طراحی و زیست پذیر کنیم.

وی منطقه ۱۹ را از مناطق پیشرو در اجرای طرح کوچه دوستی عنوان کرد و افزود: بار اصلی این طراحی به عهده زنان و کودکان بود و شهرداری نیز با در اختیار گذاشتن منابع این کار را برای آن‌ها تسهیل کرد.