سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان برای احداث فاضلاب ۲۵ روستای فلاورجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، آئین انعقاد و تبادل تفاهم نامه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان برای احداث تأسیسات فاضلاب ۲۵ روستای شهرستان فلاورجان با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت و هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان، ۲۸ اسفند ماه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه درسال های گذشته تنها ۳۰ درصد از شبکه فاضلاب شهرستان فلاورجان اجرا شده بود، اما با ورود ذوب آهن اصفهان به بحث پساب تحولات زیادی در حوزه آب و فاضلاب استان اصفهان و به ویژه شهرستان فلاورجان رخ داده است، گفت: این اقدام و سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در راستای حفظ و احیای زاینده رود انجام گرفته است که با وجود داشتن حقابه، بیشترین سرمایه گذاری را در بخش پساب انجام داده و ۹۰۰ میلیارد تومان برای احداث و جمع آوری شبکه فاضلاب در سطح استان اصفهان و شهرستان‌های لنجان و فلاورجان هزینه کرده است.

منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان از حقابه یک متر مکعبی از آب زاینده رود دارد گفت: طی آخرین آمارها ذوب آهن تنها نیمی از این حقابه را مصرف می‌کند و این در حالی است که تولید این شرکت بیشتر از سال‌های گذشته است. وی افزود: ذوب آهن اصفهان علاوه بر نگاه اقتصادی و مدیریت به مصرف آب بیشتر در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی اقدام به سرمایه گذاری احداث تأسیسات فاضلاب ۲۵ روستای شهرستان فلاورجان نموده است.

یزدی زاده، سهم صنایع در مصرف آب را اندک دانست و گفت: احداث تصفیه خانه در ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ۸۸۰ متر مکعب بر ساعت، به صورت BOT با شرکت مپنا در سال گذشته به امضا رسید که این پروژه پیشرفت ۲۵ درصدی داشته است.

وی مجموعه فعالیت‌های ذوب آهن اصفهان را در راستای کاهش مصرف آب، بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان دانست و خاطر نشان ساخت: ذوب آهن اصفهان برای تولید ۲۲۰ مگا وات برق از گاز فرایندی و مقدار اندکی گاز طبیعی استفاده می‌کند که با مساعدت مسئولین در وزارت نیرو طبق قانون این میزان استفاده ذوب آهن اصفهان از گاز را با تعرفه نیروگاهی محاسبه شود که این مهم برای ذوب آهن که از یارانه انرژی استفاده نمی‌کند بسیار مهم است.

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان برای جمع آوری پساب روستایی نوعی سرمایه گذاری برای داشتن آب پایداراست و دیگر صنایع نیز باید در این راستا قدم بردارند. وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مصرف آب، مدیریت مصرف و روی آوردن به منابع جایگزین باید همواره مدنظر باشد.

هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه برای اولین بار در کشور اجرای تأسیسات فاضلاب در روستاها با سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیاتی شد، گفت: این پروژه با سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابل به مبلغ ۲۸۹ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و به دنبال انعقاد این تفاهم نامه ۲۵۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در ۲۵ روستا و توسعه تصفیه خانه فولادشهر اجرایی می‌شود.

وی خاطر نشان ساخت: در چند سال اخیر بالغ بر ۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه و احداث تأسیسات فاضلاب در سطح استان اصفهان انجام گرفته که در این بین ذوب آهن اصفهان نقش بسیار مهمی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای تأسیسات فاضلاب در ۲۵ روستای فلاورجان جمعیتی بالغ بر ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند می‌شوند که این امر تأثیر به سزایی در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی دارد که این نشان از توجه مسئولین ذوب آهن به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی تأسیسات فاضلاب در روستاهای فلاورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان مهیا شد.