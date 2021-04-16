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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۰۷

روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۲۵۲۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۳۲۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۵۲۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۳۲۸ نفر دیگر فوت شدند

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تازه ترین آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار بستری‌ها، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

از دیروز تا امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵ هزار و ۲۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۲۰۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به دو میلیون و ۱۹۴ هزار و ۱۳۳ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۶ هزار و ۸ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۴۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

چهار هزار و ۶۵۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۴ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۷۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 5190279

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