  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۴۴

آغاز کار با وزنه‌برداری؛

نهایی شدن زمان برگزاری مجمع عمومی ۲۷ فدراسیون در وزارت ورزش

نهایی شدن زمان برگزاری مجمع عمومی ۲۷ فدراسیون در وزارت ورزش

بر اساس بازه زمانی مصوب برای برگزاری مجامع عمومی و سالیانه فدراسیون‌ها، تاکنون زمان برگزاری مجمع عمومی ۲۷ فدراسیون در سال جاری نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری «مجمع عمومی و سالیانه» یکی از الزامات وزارت ورزش در مورد فدراسیون هاست. بر این اساس فدراسیون‌ها ملزم هستند به اینکه هر سال مجمع عمومی و سالیانه خود را به منظور ارائه گزارش عملکرد سال قبل در حوزه‌های مختلف برگزار کنند.

وزارت ورزش برگزاری مجمع عمومی سال ۹۹ فدراسیون‌ها در سال جاری را در فاصله زمانی اول اردیبهشت ماه تا ۳۱ تیرماه در نظر گرفته است. تاکنون ۲۷ فدراسیون نسبت به زمان پیشنهادی خود برای برگزاری مجمع عمومی و سالیانه شان در این بازه زمانی اقدام کرده‌اند و تاییدیه آن را از وزارت ورزش گرفته‌اند.

بر این اساس و طبق زمان‌های پیشنهادی - تا به امروز - وزنه برداری و اسکواش اولین و آخرین فدراسیون‌هایی هستند است که مجمع عمومی و سالیانه خود در سال جاری را برگزار می‌کنند. مجمع عمومی این دو فدراسیون به ترتیب ۲۵ اردیبهشت ماه و ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود.

طبق مصوبه وزارت ورزش، مجامع عمومی و سالیانه تمام فدراسیون‌ها در سال جاری همچون سال گذشته به صورت وبینار برگزار می‌شود.

کد مطلب 5190689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها