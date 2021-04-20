«نورد استریم ۲» از پروژه انتقال گاز از اوکراین یا ترکیه بدتر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز سه شنبه در سخنانی به انتقادات از احداث خط لوله نورد استریم ۲ پاسخ داد و از این پروژه دفاع کرد.

صدر اعظم آلمان در واکنش به پیشنهاد دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اروپا مبنی بر متوقف کردن طرح نورد استریم ۲ هشدار داد که همکاری با روسیه در تکمیل خط لوله گاز موسوم به نورد استریم ۲ را سیاسی نکنند.

«آنگلا مرکل» در یک نشست مجازی با حضور اعضای مجمع پارلمانی اروپا گفت: از جنجال‌های مربوط به نورد استریم ۲ و موقعیت بسیاری از کشورهای عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا مطلع هستم. می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که این پروژه از پروژه قبلی انتقال گاز از اوکراین یا ترکیه بدتر نیست.

گفتنی است که اروپایی ها نیز بعد از بالا گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین، خواستار توقف احداث این خط لوله شده اند.

نورد استریم ۲، پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان و سایر کشورهای اروپایی است.

دولتمردان دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز موضع مشترکی در قبال این پروژه دارند و مدعی هستند که روسیه قصد دارد با وابسته کردن اروپا به بازار انرژی خود، راه نفوذ به قاره سبز را هموار کند.