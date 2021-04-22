مرحله سوم تزریق واکسن کرونا در بوشهر انجام شد

صمد اکبر زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل اولویتبندی وزارتخانه و با نظارت و همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه سومین مرحله طرح واکسیناسیون اساتید و دانشجویانی که در بخش بالین فعالیت داشتند توسط معاونت آموزشی در سایت پردیس دانشگاه انجام شد.
وی افزود: انجام این طرح با همکاری همه دانشکدهها به ویژه اساتید دانشکدههای پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت صورت پذیرفت.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به شرایط حساس و سخت شیوع ویروس در جامعه و وضعیت بحران در استان بوشهر خاطرنشان کرد: انتظار میرود که مردم با کادر درمان همکاری لازم را داشته و تا واکسیناسیون عمومی، اصول و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
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