حیات یک ملت وابسته به پویایی جامعه کارگری است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ضمن تبریک هفته کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز کارگر برای تقدیر و تشکر از یک قشر زحمت کش و فعال است، چرا که بدون حضور کارگران در جامعه نمی توانیم، شاهد جامعه ای پیشرفته باشیم.

وی با بیان اینکه زحمت و تلاش کارگران جهاد در راه خدا محسوب می شود، افزود: کارگران کسانی هستند که نان حلال بر سر سفره خود می برند و هر کسی که به جامعه کارگر خدمت کند، قطعاً نزد خداوند دارای پاداش ارزشمندی است.

ولی نژاد با اشاره به دیدگاه اسلام در رابطه با کار ابراز کرد: در فرهنگ اسلام هر گونه تلاش و فعالیتی که بازدهی مثبتی را در پی داشته باشد، کار نامیده می شود، در واقع اسلام به کار و کارگر ارزش بسیار والایی داده است، به گونه ای که کار کردن را از بزرگترین عبادت ها دانسته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: از نظر پیامبر گرامی اسلام، منزلت کارگران در ردیف انبیاست و همچنین از دیدگاه امام خمینی (ره) چرخ عظیم بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش خواهد بود و حیات یک ملت بسته به کار و کارگر است.

وی با اشاره به کسانی که از راه سودجویی، سوء استفاده و اختلاس به ثروت می رسند، گفت: در واقع این افراد کارگر نیستند؛ چرا که قشر کارگر بسیار آبرومند است و آن دزدانی که ممکن است در هر لباسی ظاهر شوند، جایگاه بسیار پلیدی دارند و هیچ شان و مقامی ندارند، بلکه باید از طریق محاکم قضایی مجازات شوند.