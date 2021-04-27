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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

با تاکید بر دفاع از امنیت مرزی؛

روسیه: تحرکات ناتو و آمریکا را زیر نظر داریم

روسیه: تحرکات ناتو و آمریکا را زیر نظر داریم

وزیر دفاع روسیه هشدار داد که اقدامات نظامی ناتو و آمریکا را در سطح اروپا تحت نظر دارد و آنچه که لازم باشد برای دفاع از امنیت مرزی روسیه انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هشدار داد که مسکو به دقت جابجایی و استقرار نیروهای ناتو را در سطح اروپا زیر نظر دارد.

وی در این باره افزود: این جابجایی ها بخشی از رزمایش «دیفندر- یوروپ» است. ما شاهد بودیم که دو روز قبل نیروهای آمریکایی به بندر «دورس» آلبانی رسیدند.

شویگو در ادامه در واکنش به نارضایتی غرب از افزایش نیروهای روسیه در مناطق همجوار اوکراین گفت: روسیه طبق برنامه های خود، نیروهایش را در تمامیت ارضی ملی جابجا می کند و در این مورد، هیچ دخالت خارجی جایز نیست. هر کاری که لازم باشد برای حراست از امنیت مرزهایمان انجام می دهیم.

روسیه پیشتر هم گفته بود که تشدید حضور نظامی در مرز اوکراین، جنبه دفاعی دارد و تهدید علیه هیچ کشوری نیست.

کد مطلب 5199183
مریم خرمایی

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