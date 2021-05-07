کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است/ پیش بینی هوای شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حاکی از آن است که روز جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بیشتر مناطق وضعیت قابل‌قبول است که ناشی از ناپایداری جوی و پراکندگی آلاینده‌ها طی ساعات گذشته است.

در طول روز با افزایش تندی باد شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها فراهم خواهد شد، هرچند با احتمال وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات بعدازظهر، گسیل گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد دور از انتظار نخواهد بود. این شرایط جوی تا اواخر وقت جمعه ادامه خواهد داشت و همراه با رگبار پراکنده سبب پراکندگی آلاینده‌ها و برقراری وضعیت قابل‌قبول در بیشتر مناطق پایتخت خواهد شد.

با کاهش تندی باد تا صبح شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و آغاز تردد خودروها در نخستین روز هفته انتظار می‌رود در برخی مناطق پرتردد غلظت آلاینده‌ها افزایش یافته و سبب کاهش کیفیت هوا شود.