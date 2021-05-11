۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰

کدخدایی در جمع خبرنگاران:

ثبت‌نام‌های بدون مدارک مدنظر شورای نگهبان اعتباری ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک مد نظر شورای نگهبان باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورای نگهبان سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(سه‌شنبه) و در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه انتخاباتی شورا گفت: ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارکی باشد که ما اعلام کردیم، اعتباری ندارد و ما هم بررسی نمی‌کنیم و نماینده شورای نگهبان هم گفتیم که چنین مدارکی را تحویل نگیرد.

کدخدایی گفت: آنچه که ما تحویل خواهیم گرفت، کسانی هستند که مدارکشان براساس مصوبه شورای نگهبان کامل باشد.

وی تاکید کرد: مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورا نگهبان قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکاری برای حل این مشکل ندارید؟ گفت: این مشکل حل شده و ما هم اعلام کردیم اما دوستان وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کنند. اما ما دیگر نمی‌توانیم مانع ورود کسانی شویم که مدارک قید شده در مصوبه اخیر را نداشته باشند.

کدخدایی گفت: ناظر شورای نگهبان در نهایت باید تائید کند که ثبت‌نام نهایی شده است و اگر مدارک کامل نباشد، ناظر تائید نخواهد کرد.

طیبه بیات

    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
      اصل حق با شماست ولی بی تدبیری کردید در زمان‌اعلام الان هم لج نکنید مردم قربانیان بازیهای سیاسی نشوند

