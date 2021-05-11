به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(سه‌شنبه) و در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه انتخاباتی شورا گفت: ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارکی باشد که ما اعلام کردیم، اعتباری ندارد و ما هم بررسی نمی‌کنیم و نماینده شورای نگهبان هم گفتیم که چنین مدارکی را تحویل نگیرد.

کدخدایی گفت: آنچه که ما تحویل خواهیم گرفت، کسانی هستند که مدارکشان براساس مصوبه شورای نگهبان کامل باشد.

وی تاکید کرد: مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورا نگهبان قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکاری برای حل این مشکل ندارید؟ گفت: این مشکل حل شده و ما هم اعلام کردیم اما دوستان وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کنند. اما ما دیگر نمی‌توانیم مانع ورود کسانی شویم که مدارک قید شده در مصوبه اخیر را نداشته باشند.

کدخدایی گفت: ناظر شورای نگهبان در نهایت باید تائید کند که ثبت‌نام نهایی شده است و اگر مدارک کامل نباشد، ناظر تائید نخواهد کرد.