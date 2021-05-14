مجتبی جلالی پر گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت آب و هوایی استان تهران اظهار داشت: از اواسط تا اواخر هفته بعد شاهد افزایش محسوس دما و تجربه هوای کاملاً تابستانی در استان تهران خواهیم بود و دمای هوا به طور میانگین بین ۵ الی ۱۰ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

جلالی با بیان اینکه برای فردا شنبه ۲۵ اردیبهشت، کاهش جزئی دما را بین ۲ تا ۴ درجه در سطح استان خواهیم داشت گفت: بیشینه دمای پایتخت طی نیمه دوم هفته آینده به مرز ۳۵ درجه می‌رسد.

مدیر کل هواشناسی استان تهران بیان داشت: طی بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در شهرهای استان تهران تا ۹:۳٠ صبح امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه آبعلی با ۸.۶ میلیمتر بارش بیشترین باران و تهران-شمیران با ۰.۱ میلیمتر کمترین بارش را داشته است.

وی گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای شنبه ۳۰ و ۱۸، یکشنبه ۳۱ و ۱۸، دوشنبه ۳۲ و ۲۰ و سه شنبه ۳۳ و ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.