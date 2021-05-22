۲۵۹ بیمار مبتلا به کرونا در اردبیل بستری هستند

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه در چند روز اخیر شاهد نوسان تعداد بستری‌های روزانه کرونا در بیمارستان‌های استان هستیم اظهار کرد: علا رغم هشدارها و آموزش‌های لازم به شهروندان در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و خودداری از برپایی مهمانی‌های عید فطر بعد از گذشت یک هفته با افزایش آمار بستری‌ها و بیماران بدحال مواجه هستیم که نشان از عدم رعایت محدودیت‌ها توسط برخی شهروندان می‌باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام گرفته تمامی مراجعین و بیماران بدحال بیمارستان‌ها شرکت در دورهمی های عید فطر و مراسم‌های عروسی را از عوامل ابتلاء به کرونا اعلام کرده اند و طبق معاینات کادر درمان میزان درگیری و شدت ابتلاء به کرونا نیز در همه بیماران به نسبت بالا گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به تشریح آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اردبیل پرداخت و گفت: هم اکنون ۲۵۹ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۳۱ بیمار جدید کرونایی با تشخیص کادر درمان در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری شدند تا روند درمان آنها به سرعت آغاز شود.

حبیب زاده ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار استان اردبیل افزود: در ۲۴ ساعته گذشته ۵ نفر از هم استانی‌ها بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند و ۵۴ بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و با ادامه این روند شاهد افزایش روند فوتی‌ها در هفته جاری خواهیم بود.

وی تصریح کرد: ۲۳ بیمار کرونایی نیز با حال عمومی نسبی و مناسب از بیمارستان‌ها مرخص شدند اما نکته قابل توجه ادامه روند درمان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا بهبودی کامل است و این عزیزان باید قرنطینه خانگی و عدم حضور در اجتماعات را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: هم اکنون شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال در وضعیت نارنجی و شهرستان‌های گرمی، بیله سوار، نیر نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت زرد قرار دارند.

بی توجهی مردم به پروتکل‌ها موج پنجم کرونا را به همراه خواهد داشت

حبیب زاده با بیان اینکه در صورتی که آمار بستری‌های کرونایی همچنان در استان بالا باشد به وضعیت قرمز ماه قبل باز خواهیم گشت افزود: هر چه تعداد بستری‌ها و میزان ابتلاء بالا رود شاهد فوت بسیاری از هم استانی‌هایمان خواهیم بود چرا که قدرت شیوع این بیماری افزایش چند برابری دارد.

وی ادامه داد: تمام تلاش کادر درمان و مسئولین استان جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تداوم وضعیت نارنجی کرونا در شهرستان‌ها است که امیدواریم این امر با همکاری مردم صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: از کانون‌های اصلی آلودگی‌های ویروس کرونا وسایل نقلیه عمومی به شمار می‌رود و شهروندان بهتر از با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و استفاده مداوم از مواد ضدعفونی کننده از این اماکن استفاده کنند