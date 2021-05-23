علی واحد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این برنامه‌ها در قالب یادواره‌های شهدا به صورت میدانی و مجازی و با عنوان شهدا افتخار کوچه‌ها و آبروی محله‌ها با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام به ویژه شهدای عملیات بیت‌المقدس برگزار خواهد شد.

وی از حضور پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در ادارات‌، دانشگاه‌ها و مدارس برای بیان خاطرات هشت سال جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر خبر داد و تصریح کرد: قرار است در صدا و سیما و رسانه‌ها نیز نمونه و نظیر این برنامه خاطره‌گویی برگزار شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل غبارروبی مزار شهدا و تجمع بزرگ رزمندگان را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان‌های مختلف و دیدار با جانبازان را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت سوم خرداد اعلام کرد و گفت: به میمنت این ایام دو یادمان شهدای گمنام در شهرستان‌های کوثر و نمین افتتاح می‌شود.

واحد افزود: بازخوانی عملیات بیت‌المقدس و تجلیل از رزمندگانی که در آزادسازی خرمشهر نقش داشتند در سطح استان اردبیل مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در موزه دفاع مقدس با حضور رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال جنگ تحمیلی برنامه گرامیداشتی با رعایت موازین بهداشتی برگزار خواهد شد و از سخنرانی سردار اکبری بهره‌مند خواهیم شد.

واحد اضافه کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده در گرامیداشت این ایام با حضور در واحدهای تولیدی و صنعتی سعی خواهیم کرد تا قدردان زحمات این جهادگران در عرصه اقتصادی باشیم.

وی تجلیل از مدافعان سلامت را نیز از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم همه این برنامه‌ها در سطح استان و به نیت پاسداشت سوم خرداد همراه با نتایج مثبت و مطلوب باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل بیان کرد: همچنان مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تلاش می‌کند تا در گرامیداشت چنین ایامی قدردان زحمات مجاهدان راه حق و حقیقت باشد.