بشار اسد: ملت سوریه در این انتخابات علیه دشمنان وطن انقلاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهور منتخب سوریه، طی سخنرانی تلویزیونی که بعد از پیروزی خود داشت، با تقدیر از مردم گفت که مشارکت آنها در انتخابات چالشی برای دشمنان کشور و نابودگر غرور و تکبر آنها بود.

وی در ادامه افزود: مردم سوریه میهن دوستی را بازتعریف کرده و در عین حال، خیانت به کشور نیز تعریف مجدد یافت.

بشار اسد ادامه داد: ملت سوریه در این انتخابات علیه تروریسم و دشمنان وطن انقلاب واقعی کرد. انتخاب من برای خدمت به شما، افتخار بزرگی بوده که فقط می‌توان متعلق به این قوم دانست.

وی خطاب به ملت سوریه گفت: انرژی پرتوان شما، همان چیزی است که توانایی کشور را تامین کرده و آن را برای پیروزی آماده می‌کند. شما در بزنگاه‌های بزرگ، ثابت کردید که این برای شما از همه چیز بالاتر است.

اسد افزود: پیام این انتخابات به دشمنان رسید و وظیفه ملی بزرگ به انجام رسید و دشمنان بر نادیده گرفتن پیامی که ملت سوریه در این انتخابات ارسال کردند، اصرار دارند.

وی ادامه داد: من اطمینان دارم که ما با این روحیه مبارزه‌طلبانه خواهیم توانست تمام دشمنان را شکست دهیم و این روحیه آن چیزی است که در مرحله بعد به آن نیاز داریم.

بشار اسد گفت: از تمام شهروندان سوری در هر شهر و روستا و منطقه که هر کدام به شیوه خود از جمله تظاهرات و تجمعات مردمی و غیره محبتشان را به وطن نشان دادند، تشکر می‌کنم.

گفتنی است که «بشار اسد» پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ سوریه شد و توانست با کسب ۹۵.۱ آرا برای چهارمین بار این منصب را عهده دار شود.

«حموده صباغ» رئیس مجلس سوریه در نشستی خبری اعلام کرد که بشار اسد ۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸۶۰ را به دست آورد.

وی همچنین افزود که بیش از ۱۴ میلیون رای دهنده در این انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت ۷۸ درصد بوده است.

«محمود مرعی» دیگر نامزد این انتخابات هم ۳.۳ آرا معادل ۴۷۰ هزار و ۲۷۶ رای را به خود اختصاص داد.

همچنین «عبدالله سلوم عبدالله علی» هم ۲۱۳ هزار و ۹۶۸ رای معادل ۱.۵ درصد آرا را کسب کرد.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز چهارشنبه گذشته با رقابت سه نامزد و در میان استقبال چشمگیر مردم این کشور برگزار گردید.

«محمود مرعی» و «عبدالله سلوم عبدالله» با بشار اسد در این انتخابات به رقابت پرداختند.