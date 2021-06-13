به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با شورای عالی مناطق آزاد تجاری، اظهار داشت: در طول این هفته نخستین محموله میلیونی واکسن‌های داخلی با نظارت مستقیم وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند و برای مصرف عموم در اختیار معاونت بهداشت قرار می‌گیرند.

وی گفت: برای تزریق دوز دوم واکسن سالمندان نیازی نیست حتماً همان برند دوز اول تزریق شود و تنها در مورد واکسن روسی این الزام وجود دارد.

شانه ساز ادامه داد: در سایر کشورها هم این اتفاق افتاده است و از برندهای دیگر برای دوز دوم استفاده کرده‌اند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تا جایی که بتوانیم به واردات واکسن کرونا ادامه می‌دهیم، اما نمونه‌های داخلی هم در دستور کار قرار دارد و می‌توانیم بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت از واکسن‌های داخلی برای دُز دوم استفاده کنیم.

وی همچنین از تولید مشترک واکسن کرونا با کشور روسیه خبر داد و گفت: تا تیرماه تولید مشترک واکسن روسی از طریق بخش خصوصی در داخل کشور آغاز می‌شود و ما این واکسن را به صورت تولید داخلی عرضه خواهیم کرد.