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۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۲۲:۲۹

رئیس سازمان غذا و دارو:

به زودی چند میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می‌شود

به زودی چند میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می‌شود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: به زودی یک محموله چند میلیونی واکسن کرونا وارد کشور می‌شود و از طرفی واکسن‌های تولید داخل هم تا آخر هفته مجوز مصرف عمومی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با شورای عالی مناطق آزاد تجاری، اظهار داشت: در طول این هفته نخستین محموله میلیونی واکسن‌های داخلی با نظارت مستقیم وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند و برای مصرف عموم در اختیار معاونت بهداشت قرار می‌گیرند.

وی گفت: برای تزریق دوز دوم واکسن سالمندان نیازی نیست حتماً همان برند دوز اول تزریق شود و تنها در مورد واکسن روسی این الزام وجود دارد.

شانه ساز ادامه داد: در سایر کشورها هم این اتفاق افتاده است و از برندهای دیگر برای دوز دوم استفاده کرده‌اند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تا جایی که بتوانیم به واردات واکسن کرونا ادامه می‌دهیم، اما نمونه‌های داخلی هم در دستور کار قرار دارد و می‌توانیم بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت از واکسن‌های داخلی برای دُز دوم استفاده کنیم.

وی همچنین از تولید مشترک واکسن کرونا با کشور روسیه خبر داد و گفت: تا تیرماه تولید مشترک واکسن روسی از طریق بخش خصوصی در داخل کشور آغاز می‌شود و ما این واکسن را به صورت تولید داخلی عرضه خواهیم کرد.

کد مطلب 5234108

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
      2 0
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      کدوم کشور دوز دوم رو واکسن دیگه زده؟ چرا سالمندان رو موش آزمایشگاهی میکنید؟
    • یحیی IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
      0 0
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      مثل آب خوردن دروغ میگن.قبلاً گفته بئدن در خردادماه 14 میلیون نفر واکسینه میشوند که دروغ بود.قبلا گفته بودنددر خردادماه واکسن وارداتی به کشور سرایز میشود که دروغ بود.قبلا گفته بودند تاآخر بهار صادر کننده واکسن میشوند که دروغ بود.قبلا گفته بودند 42 میلیون دز واکسن وارد میکنند که دروغ بود

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