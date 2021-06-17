به گزارش خبرنگار مهر، جشن خیابانی دهه کرامت با چهارپایه خوانی جمعی از مداحان جوان میثم مطیعی، عبدالرضا هلالی، محسن عراقی و سیدعلی مؤمنی به منظور دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات ۲۸ خردادماه برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا هلالی مشارکت در انتخابات را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: حضور در انتخابات لازم است بخصوص جوانان مکتبی و انقلابی که اهل روضه و منبر هستند باید پای کار باشند و امروز وقت حضور است.

این مداح اهل بیت (ع) تاکید کرد: مردم از عملکرد دولت ناراحت و دلخور هستند.

در ادامه میثم مطیعی در پاسخ به تبلیغات سو دشمنان علیه انتخابات ایران، بیان داشت: وقتی انتخاب رئیس جمهور ترکیه و عراق بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد چطور کسی می‌تواند بگوید انتخاب رئیس جمهور ایران تأثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

این مداح خاندان عصمت و طهارت (ع) با بیان اینکه رأی ندادن تنبیه خودمان است نه دولتی که رفته، عنوان کرد: کسانی که در فضای مجازی گفتند این مداحان برای یک کاندیدای خاص می‌روند خدا شاهد است این چنین نبود و تنها برای انقلاب اسلامی این برنامه اجرا شد.

در ادامه محسن عراقی مداح جوان اهل بیت (ع) گفت: به همه ما سخت گذشته اما این به آن معنا نیست که ما میدان را خالی کنیم تا دشمن شاد شود تنها یک کشور است که پرچم امیرمومنان علی (ع) را برافراشته و آن جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه سیدعلی مؤمنی مداح و ستایشگر اهل بیت (ع) ابراز کرد: جواب تک تک خون شهدا را همه مسئولانی که به صندلی قدرت تکیه زدند و عملکردشان ضعیف بود باید پاسخ دهند.