همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با دومین دانشگاه برتر بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در راستای گسترش همکاریهای علمی بینالمللی این دانشگاه، تفاهمنامه همکاری با دانشگاه داکا بنگلادش به صورت غیرحضوری امضا شد و این نخستین تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موسسات آموزش عالی کشور بنگلادش است.
دانشگاه داکا قدیمیترین دانشگاه بنگلادش است که ضمن فعالیت گسترده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، به دلیل داشتن گروه زبان فارسی جزو دانشگاههای با ظرفیت بالا برای همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی است.
طبق آمار موسسات اعتبارسنجی بین المللی، دانشگاه داکا دومین دانشگاه برتر بنگلادش پس از دانشگاه مهندسی و فناوری این کشور و جزو ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان است.
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