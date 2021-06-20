همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با دومین دانشگاه برتر بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در راستای گسترش همکاری‏‌های علمی بین‏‌المللی این دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه داکا بنگلادش به صورت غیرحضوری امضا شد و این نخستین تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موسسات آموزش عالی کشور بنگلادش است.

دانشگاه داکا قدیمی‌ترین دانشگاه بنگلادش است که ضمن فعالیت گسترده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، به دلیل داشتن گروه زبان فارسی جزو دانشگاه‏‌های با ظرفیت بالا برای همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی است.

طبق آمار موسسات اعتبارسنجی بین المللی، دانشگاه داکا دومین دانشگاه برتر بنگلادش پس از دانشگاه مهندسی و فناوری این کشور و جزو ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان است.