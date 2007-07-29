استقلال بر کونیا اسپور غلبه کرد / برهانی و بیاتی نیا گلزنی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پنجمین روز اقامت خود در ترکیه طی دیداری دوستانه به مصاف کونیا اسپور رفت و با 2 گل این تیم را شکست داد.

ناصر حجازی در این بازی تلفیقی از بازیکنان جدید و با تجربه تیمش را به میدان فرستاد تا توانایی آنها را مورد ارزیابی قراردهد.

چهره های برتر تیم فوتبال استقلال در این بازی آرش برهانی و محسن بیاتی نیا بودند که هر کدام یک بار برای تیمشان گلزنی کردند.

تیم فوتبال استقلال با ترکیب ابتدایی وحید طالب لو، پیروز قربانی، امیرحسین صادقی، میثم منیعی، محمد نوازی، علی منصوریان، محسن یوسفی، اصغر نادعلی، آرش برهانی ، محسن بیاتی نیا و بازیکن جدید مقدونیه ای خود به مصاف کونیا اسپور رفت و در جریان بازی نیز تغییراتی در ترکیب تیم اعمال شد.

تیم فوتبال استقلال با اینکه دوران بدنسازی را پشت سر می گذارد در این بازی مطابق انتظار ظاهر شد و با ارائه یک بازی برتر به پیروزی دست یافت .

برای مسئولان باشگاه کونیا اسپور رویارویی با تیم فوتبال استقلال از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این تیم که بتازگی از اردوی اتریش به ترکیه بازگشته نخستین بازی تدارکاتی خود را مقابل استقلال برگزار کرد و نفرات جدید خود را به تماشاگران معرفی کردد.

این بازی با استقبال چیزی در حدود 8 هزار نفر تماشاگر روبه رو شد.

تیم فوتبال استقلال که برای رویارویی با کونیا اسپور به قونیه رفته بود ساعاتی پس از برگزاری این بازی دوستانه به کمپ تمرینی خود در آنکارا بازگشت.

تمرینات تیم فوتبال استقلال از صبح امروز در این محل پیگیری خواهد شد. در تمرین صبح تعدادی از بازیکنان داوطلب حضور در تیم فوتبال استقلال حضور می یابند و در صورت تایید حجازی به عضویت این تیم در خواهند آمد.

ضمن اینکه یک بازیکن آرژانتینی هم از امروز در تمرینات تیم فوتبال استقلال شرکت می کند.