فردا بازی خوب و تماشاگر پسندی برابر گل گهر ارائه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی ظهر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان، اظهار داشت: خوشبختانه محرومان و تعدادی از مصدومان به جمع ما اضافه شده‌اند و با توجه به اینکه میزبان این بازی هم هستیم، امید زیادی داریم که ارائه‌گر یک بازی خوب باشیم.

وی با اشاره به شرایط تیم گل‌گهر سیرجان، خاطرنشان کرد: گل‌گهر یک تیم استخوان‌دار است که در اوایل لیگ صدرنشین لیگ برتر هم بود که مشکلاتی برای آنها به وجود آمد که از صدر جدول فاصله گرفتند. من پیگیر اتفاقات گل‌گهر بودم و آنها همچنان از مدعیان کسب سهمیه هستند. آنها تیم دست و پا بسته‌ای نیستند و آقای قلعه‌نویی تیم خوبی را شکل داده است که فوتبال خوبی ارائه می‌دهد و نتایج قابل قبولی هم کسب کرده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور ادامه داد: با این حال، یاران محروم ما هم به جمع سایر بازیکنان برگشته‌اند و فکر می‌کنم فردا شاهد یک بازی بسیار خوب باشیم. نتیجه دست خداست؛ این امکان وجود دارد که یک حادثه جزئی و یک اشتباه ساده نتیجه را رقم بزند اما در شرایط متعادل، فکر می‌کنم بازی خوبی از آب دربیاید.

وی در پایان گفت: هر دو تیم به دنبال ارائه فوتبال زیبا هستند و نقاط ضعف و قوت یکدیگر را می‌شناسند. بر اساس شناختی که از یکدیگر داریم، من نوید یک بازی خوب را می‌دهم. ان‌شاءالله با دعای خیر هواداران بتوانیم امتیاز کامل این بازی را کسب کنیم تا برای مسابقات آینده انگیزه بیشتری داشته باشیم و جایگاه مطلوبی در جدول کسب کنیم. امیدوارم شاهد یک بازی خوب و قضاوت مناسب از طرف داور بازی باشیم.